Un programme de livraison de rations à domicile devrait être mis en œuvre dans toute l’Inde en vue de COVID-19: Delhi CM Arvind Kejriwal

Kejriwal a déclaré qu’il était “profondément angoissé” par le rejet par le Centre du programme de livraison de rations à domicile et souhaitait directement demander au Premier ministre pourquoi il était bloqué.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a demandé dimanche au Premier ministre Narendra Modi pourquoi le programme de livraison de rations à domicile de son gouvernement avait été bloqué par le Centre et lui a demandé d’autoriser sa mise en œuvre dans l’intérêt national.

Il a déclaré que le programme devrait être mis en œuvre dans tout le pays compte tenu du COVID-19, sinon les magasins de rationnement agiront comme des « super-épandeurs ».

« Si la pizza, les hamburgers, les smartphones et les vêtements peuvent être livrés à domicile, alors pourquoi la ration ne peut-elle pas être livrée à leur porte », a demandé Kejriwal.

Il a allégué que le Centre se battait avec tout le monde, y compris le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee, les gouvernements du Maharashtra, de Delhi et du Jharkhand, les agriculteurs et les habitants de Lakhsadweep.

« Les gens sont affligés que le gouvernement central se batte contre tout le monde. Si nous nous battons comme ça, comment allons-nous lutter contre COVID-19 », a déclaré le ministre en chef lors d’un briefing en ligne.

“Le gouvernement de Delhi n’a pas légalement requis l’approbation du Centre pour la mise en œuvre du programme, mais il a demandé l’autorisation à cinq reprises pour éviter tout différend”, a déclaré Kejriwal.

Le gouvernement de Delhi avait affirmé samedi que le programme de livraison à domicile du programme de rationnement avait été rejeté par le gouverneur Lt, affirmant que l’approbation du Centre n’avait pas été demandée et qu’un litige était en instance devant la Haute Cour à ce sujet.

Le gouvernement central a déclaré que l’affirmation du gouvernement de Delhi était « sans fondement » selon laquelle son programme de livraison à domicile avait été rejeté.

Il a déclaré que le projet aurait mis fin à la puissante mafia des rations à Delhi qu’il avait combattue alors qu’il travaillait dans les bidonvilles de Delhi il y a 17 ans et avait fait face à plusieurs attaques.

« Si vous vous rangez du côté de la mafia du rationnement, qui sera du côté des pauvres », a déclaré le ministre en chef, ajoutant que le programme était destiné à bénéficier à 72 lakhs de la capitale nationale.

Cette mafia de rationnement a des liens étroits, ce qui est évident maintenant, car ils ont rejeté le programme de livraison à domicile, a-t-il déclaré et a ajouté que le gouvernement de Delhi avait fait tous les préparatifs et allait le lancer dans quelques jours.

Il a déclaré que l’une des raisons invoquées par le Centre pour rejeter le projet était qu’une affaire avait été déposée par certains propriétaires de magasins de rationnement devant la Haute Cour. Mais le tribunal n’a pas suspendu le projet et même le gouvernement central n’a soulevé aucune objection, a déclaré le ministre en chef.

« Même le nom du programme a été changé après l’objection du gouvernement central et pourtant, ils disent qu’aucune approbation n’a été demandée. Sinon, comment obtenez-vous l’approbation ? », a-t-il demandé.

Le ministre en chef a affirmé que certains fonctionnaires du gouvernement central avaient déclaré que le gouvernement de Delhi ne pouvait pas s’attribuer le mérite du programme en utilisant la ration fournie par le Centre.

«Je ne fais pas ça pour le crédit. S’il vous plaît, autorisez la mise en œuvre du programme de livraison à domicile du système de rationnement et je dirai moi-même à tout le monde que cela a été fait par le Premier ministre Narendra Modi », a déclaré Kejriwal.

Il a déclaré que la ration n’appartenait pas au BJP ou au Parti Aam Aadmi (AAP) mais au peuple du pays.

“Il est de notre responsabilité à tous les deux qu’il atteigne les gens sans vol”, a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Union Food and Public Distribution a déclaré samedi qu’il n’avait pas demandé au gouvernement de Delhi de ne pas distribuer la ration comme il le souhaitait.

«Ils peuvent le faire dans le cadre de n’importe quel autre régime. Le gouvernement de l’Inde fournira une ration supplémentaire pour la même chose selon les taux notifiés. Où est le problème ? », avait-il déclaré.

Le gouvernement de Delhi veut « bricoler » ce programme administré au niveau national au détriment des consommateurs de Delhi en leur facturant le coût de la mouture, etc. Le gouvernement indien ne les avait informés que de la position de la règle, avait-il affirmé en outre.

