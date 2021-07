Un programme de relance que vous ne connaissiez même pas peut vous rapporter jusqu’à 25 000 $ • .

Les chèques de relance du crédit d’impôt fédéral pour enfants que l’IRS a commencé à envoyer ces derniers jours ont attiré une attention particulière, compte tenu de la somme d’argent qu’ils fournissent. Aussi, en raison du fait qu’il y aura des vagues mensuelles subséquentes jusqu’à la fin de cette année. Mais ce n’est pas le seul effort de relance à venir au cours du reste de 2021, pas de loin. La même législation de relance de 1,9 billion de dollars de mars qui a rendu ces contrôles possibles, par exemple, a également ouvert la voie au gouvernement fédéral pour mobiliser des ressources similaires pour promouvoir les efforts d’aide au loyer aux États-Unis.

Dans cet article, nous examinerons les efforts fédéraux dans ce sens. Bien que ce soit quelque chose que les États se sont également efforcés de résoudre.

Aide à la location

L’une des premières choses que nous devons noter est que la loi de relance signée par le président Biden en mars s’est en fait ajoutée à une aide similaire incluse dans le plan de relance du président Trump en décembre. Selon le département du Trésor américain, ce dernier « a fourni 25 milliards de dollars d’aide fédérale à administrer par le programme d’aide d’urgence à la location (ERA) pour les décaissements aux programmes existants des États et des gouvernements locaux ».

Le plan de relance de Biden, quant à lui, a fourni 21,6 milliards de dollars supplémentaires. Cet argent est destiné aux « États, territoires et gouvernements locaux pour aider les ménages qui ne sont pas en mesure de payer le loyer et les services publics en raison de la crise du COVID-19 ».

Comme nous l’avons dit, cela s’ajoute à ce que font des États comme la Californie.

SAN FRANCISCO – Nageant en espèces à partir d’un excédent budgétaire inattendu et de l’argent de la relance fédérale, la Californie prévoit une remise de loyer à une échelle jamais vue auparavant aux États-Unis. https://t.co/cxxiLV2VoX – Monsieur Jones (@deuceohsixx) 23 juin 2021

Et pas seulement le Golden State. Le Texas a également offert une aide au loyer depuis le 13 mars 2020. Et dans l’Illinois, la Housing Development Authority de cet État supervise l’administration de 1,5 milliard de dollars d’aide au loyer. Là-bas, les locataires et les propriétaires peuvent demander des subventions allant jusqu’à 25 000 $ pour couvrir jusqu’à 15 mois de loyers entre juin de l’année dernière et août de cette année.

La National Low Income Housing Coalition tient à jour une liste de quelques centaines de programmes d’aide au loyer à travers le pays qui peuvent aider à obtenir une partie de l’argent de stimulation de l’aide fédérale au loyer aux personnes qui en ont besoin. Généralement, vous devez être un locataire qui a du mal à payer votre loyer et/ou vos factures de services publics. Et la raison doit être à cause de la pandémie.

Interdictions d’expulsion et aides d’État

Cependant, le déploiement État par État de toute cette aide à la location aurait été plus lent que les gens ne le souhaiteraient. En partie à cause de la paperasserie compliquée et d’autres facteurs connexes.

Le mois dernier, l’administration Biden a prolongé un moratoire national sur les expulsions. Cette interdiction restera en vigueur jusqu’à la fin de ce mois. Selon le ministère américain du Logement et du Développement urbain, quelque 6,4 millions de ménages américains étaient en retard dans le paiement des loyers. Ce nombre était d’environ 3,2 millions de personnes au 7 juin, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau. Plus précisément, ce groupe de personnes plus récent a estimé qu’ils seraient expulsés à un moment donné au cours des deux prochains mois.

Nous devons ajouter que toute l’aide à la location mentionnée ci-dessus a été conçue parce que l’hypothèse est que permettre l’expulsion des personnes aurait pour effet secondaire de contribuer à la propagation du COVID-19. Avec des gens, c’est-à-dire vivant dans la rue et entassés dans des refuges, etc., selon l’AP.

