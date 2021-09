Un programme d’incitation lié à la production textile pour obtenir bientôt le feu vert du Cabinet: le ministre du Textile Piyush Goyal

in

Les ministères du Commerce et des Finances travaillent sur le système de péréquation des intérêts et sur une couverture d’assurance améliorée pour les exportateurs via l’ECGC gérée par l’État, a déclaré Goyal.

Vendredi, le ministre du Textile Piyush Goyal a déclaré qu’un programme d’incitations liées à la production (PLI) de 10 683 crores de roupies pour les textiles techniques et les produits en fibres synthétiques serait bientôt approuvé par le Cabinet, ce qui renforcera la fabrication nationale ainsi que les exportations.

Le gouvernement et l’industrie ont fixé un objectif d’exportation de 44 milliards de dollars pour le secteur du textile et de l’habillement pour l’exercice 22, en hausse de 33 % par rapport à l’année précédente. « Enchanté de la façon dont le secteur textile s’est engagé dans l’idée d’atteindre des objectifs plus ambitieux. Nous devons viser un objectif d’exportation de 100 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années », a ajouté Goyal.

Les ministères du Commerce et des Finances travaillent sur le programme de péréquation des intérêts et une couverture d’assurance améliorée pour les exportateurs via l’ECGC gérée par l’État, a déclaré Goyal.

Outre le programme PLI, le programme Mega Investment Textiles Parks (Mitra), dans le cadre duquel sept de ces parcs seront créés au cours des trois prochaines années, est “à un stade avancé d’approbation”, a déclaré le ministre. Le programme a été annoncé en février, dans le budget de l’exercice 22.

Goyal a exhorté les exportateurs à renforcer leur compétitivité afin qu’ils puissent voler de leurs propres ailes sans subventions gouvernementales. Les expériences passées suggèrent que partout où le gouvernement a supprimé les subventions, les secteurs ont prospéré d’eux-mêmes, a-t-il déclaré.

L’industrie nationale devra également se préparer à des concessions mutuelles, alors qu’elle cherche à conclure des accords de libre-échange avec des économies clés. Il a déclaré que les négociations commerciales sont toujours un processus à double sens; ils ne peuvent pas être un « trafic à sens unique ».

L’Inde est en pourparlers avec le Royaume-Uni, l’UE, les Émirats arabes unis, l’Australie, entre autres, pour forger des pactes commerciaux « justes et équilibrés ». Alors que les accords avec l’Australie, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis pourraient être conclus relativement tôt, les négociations avec l’UE pourraient prendre beaucoup de temps, étant donné que le bloc compte 27 pays, a déclaré le ministre.

Commentant le programme PLI, le ministre a déclaré que l’idée derrière tous ces programmes était de créer quelques “champions mondiaux” dans des secteurs sélectionnés. Le régime PLI pour les produits à base de fibres synthétiques et de textiles techniques n’a pas encore été approuvé par le Cabinet, au milieu des clameurs pour une réduction du chiffre d’affaires “ambitieux” et des objectifs d’investissement proposés dans le cadre d’un projet de régime.

Par exemple, le projet de programme avait promis jusqu’à 11% d’incitation aux grandes entreprises pour des investissements de plus de 500 crores de roupies dans des projets entièrement nouveaux. L’avantage, cependant, était lié à un chiffre d’affaires incrémentiel de 1 500 crores de Rs la première année elle-même et à une augmentation de 25 % du chiffre d’affaires chaque année par la suite.

Le secteur de l’habillement, composé principalement de MPME et dominé par les acteurs du coton, souhaite également que l’inclusion des produits en coton à valeur ajoutée dans le dispositif profite à un grand nombre d’entreprises.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.