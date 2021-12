Un programme pour un Internet moins cher pour les Américains à faible revenu est lancé aujourd’hui

À partir d’aujourd’hui, les résidents américains éligibles peuvent demander de l’aide pour leurs factures Internet dans le cadre du nouveau programme de connectivité abordable. Le programme a été lancé aujourd’hui avec 14,2 milliards de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures adoptée en novembre.

Les ménages peuvent demander jusqu’à 30 $ par mois sur leur facture de service Internet. Pour les ménages sur les terres tribales éligibles, la remise peut aller jusqu’à 75 $ par mois. Le programme pourrait aider à connecter à Internet des millions de personnes qui n’y ont pas eu accès à la maison, en particulier dans les communautés qui ont historiquement fait face à plus d’obstacles pour se connecter.

Près d’un tiers des personnes vivant sur les terres tribales n’avaient pas accès à Internet haut débit à la maison en 2017, selon un rapport de la Federal Communications Commission (FCC). Cela est comparé à seulement 1,5% des citadins sans accès Internet haut débit. En plus de l’infrastructure limitée, le coût est souvent un autre obstacle. Les États-Unis ont le deuxième coût du haut débit le plus élevé sur 35 pays étudiés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Et les Amérindiens et les autochtones de l’Alaska ont le taux de pauvreté le plus élevé de tous les groupes ethniques aux États-Unis, selon le US Census Bureau.

Pour postuler au programme de connectivité abordable, il faut que quelqu’un puisse se connecter en ligne. Ils devront visiter ACPBenefit.org pour postuler ou imprimer une candidature par la poste.

Les personnes éligibles au programme de connectivité abordable peuvent également bénéficier d’une remise unique de 100 $ pour un ordinateur portable, une tablette ou un ordinateur de bureau auprès des fournisseurs participants (y compris T-Mobil, AT&T et Verizon).

Le programme de connectivité abordable est essentiellement un remplacement à long terme du programme temporaire d’avantages haut débit d’urgence lancé pour aider les Américains pendant la pandémie de COVID-19. Ce programme offrait une remise plus élevée de 50 $ par mois pour les ménages ne vivant pas sur les terres tribales, et se poursuivra jusqu’au 1er mars 2022.

Alors que le paiement sera inférieur pour certains ménages, la FCC a élargi les critères pour savoir qui peut postuler. Être éligible au WIC (le programme d’aide alimentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants) rend désormais également un ménage éligible au programme de connectivité abordable. Et un ménage dont le revenu est égal ou inférieur à 200 % des directives fédérales en matière de pauvreté est également nouvellement éligible.

Il y a plus de financement sur le point de combler la fracture numérique aux États-Unis. La nouvelle loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars comprend 65 milliards de dollars pour stimuler l’accès à large bande. Plus de 30 millions d’Américains vivent quelque part sans infrastructure à large bande adéquate, selon une fiche d’information de l’administration Biden.