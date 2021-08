Un projet de loi bipartite obligerait Apple à autoriser les magasins d’applications tiers et le chargement latéral sur iOS

in

Cela fait quelques mois que le dernier projet de loi a tenté de briser le monopole de l’App Store d’Apple et de Google sur leurs plateformes respectives. Désormais, un projet de loi bipartite cherche à accroître la concurrence sur le marché des app stores et obligerait Apple à ouvrir l’iPhone aux app stores tiers et au sideloading.

Tel que rapporté par CNBC, l’Open App Markets Acts est dirigé par les sénateurs Marsha Blackburn (R-TN), Richard Blumenthal (D-CT) et Amy Klobuchar (D-MN). Le projet de loi cible les systèmes de paiement in-app pour les entreprises qui possèdent des magasins d’applications avec plus de 50 millions d’utilisateurs aux États-Unis. Selon le projet de loi, Apple et Google ne pourraient pas forcer la distribution d’une application sur leurs magasins d’applications ou avec leur système de paiement intégré.

En plus d’exiger des magasins d’applications tiers, le projet de loi autoriserait le téléchargement d’applications.

La législation laisse aux plateformes la possibilité de faire valoir que son système de paiement intégré est nécessaire à des fins de sécurité. Le projet de loi stipule que toute plate-forme couverte par la législation ne serait pas en violation si une action est nécessaire pour la confidentialité ou la sécurité des utilisateurs, un effort de prévention de la fraude ou un moyen de se conformer à la loi fédérale ou étatique.

Dans l’affaire Epic contre Apple, Apple a déclaré à plusieurs reprises que laisser les magasins d’applications tiers rendrait iOS moins sécurisé. La société a également déclaré que c’était la raison pour laquelle elle n’autorisait pas non plus les applications à chargement latéral.

Tim Cook a également déclaré dans une interview que ce qu’Epic voulait créer serait un “marché aux puces”:

Au cœur de la plainte Epic, ils aimeraient que les développeurs saisissent chacun leurs propres informations de paiement. Mais cela ferait de l’App Store un marché aux puces et vous connaissez le niveau de confiance que vous avez au marché aux puces. Le nombre de personnes entrant sur un tel marché serait considérablement plus faible, ce qui serait mauvais pour l’utilisateur, car il passerait à côté de l’innovation comme nous venons de l’entendre avec les quatre développeurs. Et les développeurs seraient laissés de côté car ils n’auraient pas un public énorme à qui vendre. Donc personne ne gagne dans cet environnement.

Bien qu’il ait été rapporté à maintes reprises que l’App Store approuve toujours les applications frauduleuses, la société pense qu’elle devrait centraliser les endroits où les utilisateurs peuvent télécharger et acheter des applications.

Pour minimiser cette situation, Apple a créé le programme Small Business, qui abaisse la commission de l’App Store à 15 % pour les développeurs qui ont gagné jusqu’à 1 million de dollars de recettes au cours de l’année civile précédente.

Mais les développeurs se plaignent toujours des commissions Apple et Google, affirmant qu’elles sont “déraisonnablement élevées”.

Apple n’a pas encore commenté ce projet de loi.

