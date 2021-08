Un projet de loi bipartite sur les infrastructures mettrait fin à l’allégement fiscal des entreprises en cas de pandémie 10z viral

in

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures du Sénat éliminerait une exonération de taxe professionnelle liée à la pandémie trois mois plus tôt que prévu.

Les fonds reçus par le gouvernement fédéral à la suite de la fin de l’allégement fiscal iront à des projets de routes, de ponts, de transports publics, de voies navigables et d’autres infrastructures à travers le pays, a rapporté CNBC. Le crédit dit de rétention des employés permet actuellement aux entreprises de recevoir un crédit d’impôt d’une valeur de 50 % du salaire admissible de chaque employé, plafonné à un maximum de 7 000 $ par employé et par trimestre.

La loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, d’un montant de mille milliards de dollars, mettrait fin au programme le 1er octobre 2021. Auparavant, il devait expirer au début de 2022.

Le projet de loi permettrait à certaines « startups de récupération », qui sont des entreprises fondées après le 15 février de l’année dernière et générant moins d’un million de dollars de revenus, de continuer à bénéficier du crédit jusqu’au 1er janvier 2022.

Un groupe de sénateurs bipartites a présenté dimanche le paquet de compromis sur les infrastructures après plus d’un mois de négociations.

“Au cours des quatre derniers jours, nous avons travaillé jour et nuit pour finaliser une législation historique qui investira dans les infrastructures matérielles de notre pays et créera des emplois bien rémunérés pour les travailleurs américains dans les communautés à travers le pays sans augmenter les impôts”, a déclaré le groupe, qui comprenait Sens. Rob Portman, Kyrsten Sinema et Mitt Romney, ont déclaré dimanche dans un communiqué.

Le crédit d’impôt a été introduit pour la première fois dans le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act de mars 2020 et a été prolongé dans le récent plan de sauvetage américain, selon CNBC. Il était applicable aux entreprises de toutes tailles et destiné à empêcher les licenciements massifs au milieu de la récession induite par la pandémie, a déclaré le département du Trésor.

La plupart des propriétaires de petites entreprises ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas le crédit, selon une enquête de la Fédération nationale des entreprises indépendantes. Seulement 8 % des propriétaires de petites entreprises ont utilisé le crédit en 2020 et 10 % prévoyaient de l’utiliser au début de 2021.

Le Sénat devrait tenir un vote au sol sur la législation bipartite cette semaine, a rapporté le New York Times.

