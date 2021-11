Un projet de loi britannique pourrait criminaliser les trolls pour « dommage psychologique », effrayant la liberté d’expression en ligne : rapport

Défenseurs de la liberté d’expression, méfiez-vous ! Un nouveau projet de loi du Royaume-Uni criminaliserait apparemment le trolling sur Internet qui est réputé causer « un préjudice psychologique probable ».

La loi britannique proposée, le projet de loi sur la sécurité en ligne, pourrait sanctionner les utilisateurs de médias sociaux jusqu’à deux ans de prison. Le projet de loi définit des sanctions mais laisse la définition du contenu jugé criminel beaucoup moins claire, selon Reclaim The Net. Outre les publications sur les réseaux sociaux déterminées uniquement comme « susceptibles » de causer « des dommages psychologiques », « la communication menaçante », même les menaces présumées non publiées dans l’intention de mettre la menace à exécution, seraient criminalisées. Reclaim The Net a écrit qu’« il suffirait de » prouver » que le destinataire de tels messages et messages » craignait » que la menace soit réelle. »

La diffusion de fausses informations présumées déterminées à causer un « dommage » physique ou émotionnel est également pénalisée par le projet de loi, lorsqu’elle est « sciemment » faite, a écrit Reclaim The Net. Les « pilons » en ligne ou plusieurs messages de trolling jugés harcelants seraient également criminalisés. La désinformation présumée sur les vaccins a été citée par Reclaim The Net comme un autre exemple de contenu ciblé.

Le communiqué de presse du gouvernement britannique a également spécifiquement annoncé que le projet de loi ciblait les «crimes de haine raciste».

Le gouvernement britannique a tenté de présenter le projet de loi comme « protégeant la liberté d’expression » en ligne. Le responsable juridique et politique, Mark Johnson, du groupe britannique de campagne sur la protection de la vie privée Big Brother Watch, a toutefois averti que le projet de loi pourrait faire « une ingérence dans la liberté d’expression soutenue par l’État ».

D’autres experts ont accepté. Daphne Keller, ancienne avocate de Google et membre du Center for Internet and Society de la faculté de droit de Stanford, a tweeté que le projet de loi est «un tas d’obligations liées à de nouvelles catégories indéfinies d’expressions autorisées et interdites. Les crises d’interprétation s’écrivent d’elles-mêmes. Keller a ensuite accepté l’évaluation selon laquelle le projet de loi pourrait créer un « oligopole réglementé ». Le site d’actualités technologiques The Register a tweeté un article avec des membres du Parlement (députés) et des militants avertissant que la loi proposée créerait un « avenir de ‘censure basée sur des algorithmes' ».

Le projet de loi sur la sécurité en ligne a déjà fait sourciller en raison de sa forte augmentation des incitations à la censure pour les grandes entreprises technologiques et du grand pouvoir qui devrait être accordé au régulateur des communications Ofcom. La militante de gauche devenue « dénonciatrice » de Facebook, Frances Haugen, qui a appelé à une censure accrue des médias sociaux, aurait fait l’éloge du projet de loi britannique. Et le gouvernement britannique a déjà ciblé la liberté d’expression. Par exemple, en mars, il a vanté une « campagne en ligne pour lutter contre [allegedly] fausses informations sur les vaccins partagées entre les communautés ethniques minoritaires. Le sénateur Ron Johnson (R-WI) a mis en garde contre les propositions américaines également anti-liberté d’expression selon lesquelles il n’y a pas « d’arbitre impartial de la vérité ».

