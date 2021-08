Un projet de loi de réforme électorale bipartite se prépare au Sénat de Pennsylvanie .

in

Un deuxième projet de loi de réforme électorale semble probable en Pennsylvanie cette année.

Les présidents du Comité du gouvernement de l’État ont commencé à diffuser une note de coparrainage au début du mois pour leur plan conjoint, qui permet une règle de prédémarchage de trois jours, une vidéosurveillance continue des urnes, des délais de candidature plus serrés et une élimination du courrier permanent. -in liste, entre autres changements.

“Nous avons un gouvernement bipartite”, a déclaré le président démocrate Sharif Street (D-Philadelphie) sur Twitter à propos du projet de loi. “C’est comme ça que le vote des Pennsylvaniens… ils s’attendent toujours à ce que nous fassions du travail.”

Dans la note, Street et le président Dave Argall (R-Pottsville) ont déclaré que leurs réformes intègrent les commentaires du comité spécial de la chambre sur l’intégrité et la réforme des élections, ainsi que des responsables électoraux et du grand public.

Parmi ses autres dispositions, le projet de loi propose d’appliquer des codes à barres aux bulletins de vote postal afin que les résidents puissent suivre leurs votes; diffuser en direct le dépouillement de tous les bulletins de vote par correspondance ; la mise à jour mensuelle des listes électorales pour purger les résidents décédés ; et le renforcement de la formation des travailleurs électoraux.

Les sénateurs ont déclaré dans la note que leur projet de loi évite délibérément “des recommandations plus controversées comme les exigences d’identification des électeurs” et se concentre plutôt sur celles qui bénéficient d’un “soutien bipartisan plus large”.

En juin, le gouverneur Tom Wolf a opposé son veto à un projet de loi de réforme électorale mené par la Chambre des représentants sur ce qu’il considérait comme des règles d’identification des électeurs trop restrictives. Il a depuis adouci sa position, suggérant qu’il pourrait être ouvert à des exigences d’identification raisonnables.

La législature a également commencé à proposer un amendement constitutionnel qui laisserait aux résidents le soin de décider à quel point la loi de l’État devrait être stricte en la matière.

