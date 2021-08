Un projet de loi du Sénat obligerait Apple et Google à desserrer leur emprise sur les magasins d’applications

in

TL;DR

Un projet de loi du Sénat, l’application Open App Markets, obligerait Apple et Google à assouplir les politiques des magasins d’applications. Ils devraient autoriser le chargement latéral, les systèmes de paiement tiers et la modification des paramètres par défaut des applications. Cela empêcherait également Apple et Google d’abuser de leurs positions pour favoriser leurs propres applications.

Le Congrès pourrait venir à votre secours si vous êtes frustré par les magasins d’applications mobiles restrictifs. Un groupe bipartite de sénateurs a présenté un projet de loi, l’Open App Markets Act, qui obligerait Apple, Google et d’autres à supprimer les principales restrictions sur les portails comme l’App Store et le Play Store.

Le projet de loi exigerait que les opérateurs de magasins d’applications autorisent le téléchargement et l’installation d’applications en dehors des marchés officiels. Ils devraient également autoriser les systèmes de paiement d’applications tiers, vous permettre de définir des applications tierces par défaut et masquer ou supprimer les applications installées soit par les propriétaires du marché, soit par des partenaires comme les opérateurs.

La mesure empêcherait également Apple et Google de revendiquer des avantages injustes. Ils ne pouvaient pas hiérarchiser leurs propres bibliothèques d’applications dans les résultats de recherche des magasins, réserver les meilleures fonctionnalités pour leurs applications ou abuser des informations sensibles des développeurs pour se donner un avantage.

Il y aurait des exceptions si une pratique donnée était nécessaire pour maintenir la confidentialité, la sécurité ou la sûreté. Le projet de loi autoriserait également les actions de la boutique d’applications qui empêchent la fraude ou le spam, et tout ce qui est nécessaire pour respecter les lois fédérales ou étatiques.

Les sénateurs Richard Blumenthal, Marsha Blackburn et Amy Klobuchar ont fait valoir que le projet de loi sur l’App Store démantelerait les « murs anticoncurrentiels coercitifs » tout en aidant les utilisateurs et en améliorant les chances des petits développeurs d’applications.

Nous avons demandé des commentaires à Apple et Google. Historiquement, cependant, les deux ont rechigné à desserrer leur emprise sur leurs marchés respectifs. Apple, par exemple, a longtemps soutenu que son contrôle strict sur iOS (y compris un manque de chargement latéral) était la clé d’une sécurité renforcée. Google n’est cependant pas à l’abri. Lorsque Google a retiré Fortnite du Play Store, il a affirmé que son interdiction des systèmes d’achat tiers dans l’application gardait les utilisateurs «en sécurité» tout en offrant des règles du jeu équitables aux développeurs. Le projet de loi obligerait les deux sociétés à revoir radicalement leurs politiques, sans parler de limiter leurs revenus provenant des frais de l’App Store.

Sans surprise, les critiques des politiques des magasins d’applications considèrent le projet de loi comme la clé pour atteindre leurs objectifs. La Coalition for App Fairness, qui comprend le créateur de Fortnite Epic Games ainsi que Spotify, Deezer et ProtonMail, a affirmé que la loi proposée offrirait plus d’options et « stimulerait l’innovation » dans l’espace des applications.

Le projet de loi pourrait se heurter à des obstacles au-delà de tout futur vote au Sénat. Il n’y a pas encore de projet de loi équivalent à la Chambre des représentants, et les deux côtés du Congrès devront concilier leur législation avant que l’Open App Markets Act n’atteigne le bureau du président Biden. Bien qu’il y ait une réelle chance que le Congrès parvienne à un accord, rien ne garantit que le projet de loi survivra tel quel. Il y a aussi la question du lobbying. Les partisans des réformes des magasins d’applications craignent que les lobbyistes ne tuent des projets de loi similaires en Arizona et dans le Dakota du Nord, et il ne serait pas choquant que les lobbyistes des géants de la technologie tentent de faire échouer une proposition au niveau fédéral.

La loi pourrait cependant avoir une meilleure chance que ces projets de loi au niveau de l’État. Le soutien bipartite laisse présager un fort soutien global, et l’administration Biden est favorable à la réglementation des grandes entreprises technologiques comme Apple et Google. Si le projet de loi obtient un vote, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que vous ayez plus de contrôle sur les applications de votre téléphone.