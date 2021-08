Un projet de loi massif sur les infrastructures ouvre la voie à un haut débit américain meilleur et moins cher

Le Sénat américain vient d’adopter l’Infrastructure Investment and Jobs Act, un programme bipartite historique de 1,2 billion de dollars visant à améliorer divers aspects des infrastructures du pays.

Le projet de loi vise à faire croître l’économie et à créer plus d’emplois tout en améliorant les routes, les ponts, les systèmes de transport en commun du pays, etc. Une partie du package comprend un investissement de 65 milliards de dollars dans l’expansion des efforts de large bande aux États-Unis, offrant un Internet plus abordable et fiable à un plus grand nombre de personnes à travers le pays.

Le projet de loi contribuera également à faire baisser les prix des services Internet en exigeant des bénéficiaires de financement qu’ils proposent un plan abordable à faible coût, en exigeant des fournisseurs qu’ils affichent une « étiquette nutritionnelle à large bande » qui aidera les familles à comparer les prix pour une meilleure offre, et en stimulant la concurrence dans zones où les fournisseurs existants ne fournissent pas un service adéquat.

Le projet de loi comprend également le Digital Equity Act, qui a été lancé pour la première fois en 2019 par la sénatrice américaine Patty Murray. Le projet de loi aidera à créer de nouveaux programmes de subventions pour apporter Internet à ceux qui en ont besoin aux États-Unis et à Porto Rico. Les fonds du projet de loi pourraient aider à promouvoir l’accès local à Internet, en fournissant des outils allant des meilleurs ordinateurs portables bon marché aux cours d’alphabétisation numérique pour les étudiants.

Murray a salué la décision du Sénat mardi, affirmant que le projet de loi “nous met sur la voie du haut débit universel et aide à réduire les coûts tout en comblant la fracture numérique”.

Récemment, la FCC a lancé le programme Emergency Broadband Benefit pour aider à offrir des remises sur le service Internet. Cependant, le programme fait partie d’un programme de secours COVID-19 de 3,2 milliards de dollars. En revanche, l’Infrastructure Investment and Jobs Act a une portée plus large et fournirait un soutien financier plus important aux efforts américains en matière de large bande. Une partie du projet de loi exige que la FCC adopte de nouvelles règles concernant le redlining numérique et un programme permanent pour les familles à faible revenu.

Le passage au Sénat a également été salué par le président Joe Biden, qui a déclaré mardi dans un communiqué que le projet de loi “fournira un Internet haut débit abordable à tous les Américains – une nécessité pour le 21e siècle”.

L’Infrastructure Investment and Jobs Act a été adopté au Sénat avec une majorité de 69-30, avec 19 républicains américains soutenant le projet de loi. Cependant, les autres membres du parti n’étaient pas contents. Le sénateur Ted Cruz qualifie le projet de loi de “médicament d’entrée vers des dépenses plus imprudentes” qui pourrait mettre l’Amérique encore plus en déficit.

Le projet de loi doit encore passer un vote à la Chambre des représentants avant d’atteindre le bureau de Biden pour approbation.