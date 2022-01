Un projet de loi pour réglementer les crypto-monnaies est présenté au Pérou

Fin 2021, un projet de loi sur les actifs cryptographiques a été présenté au Pérou. Il cherche à réguler le marché des crypto-monnaies car il a gagné en importance dans le pays. On vous dit !

La réglementation des crypto-monnaies devient une nécessité

L’incursion des crypto-monnaies au Pérou a été assez intéressante. Surtout lors de l’évaluation de la demande croissante dans le pays pour Bitcoin, en particulier.

Récemment, Buda.com a signalé qu’en moyenne, des transactions évaluées à 73 millions de dollars US étaient effectuées sur une base mensuelle au Pérou seulement. En fait, selon l’échange de crypto, en 2021, le Pérou a connu une augmentation des transactions de crypto-monnaie de 258%.

Dans ce contexte, en décembre 2021, le Congrès péruvien a présenté un nouveau projet de loi intitulé « Cryptoactive Marketing Framework » ; étant la première tentative du pays de réguler le marché de la cryptographie.

Selon le document, la loi vise à établir « les lignes directrices pour le fonctionnement et le fonctionnement des sociétés de services d’échange de crypto-actifs ». Mais, en plus, ils établissent qu’ils seront fondés « sur les principes du marché libre et de la libre concurrence ».

Détails de la facture crypto

À plusieurs reprises dans CryptoTrend, nous avons établi le débat sur la question de savoir si la réglementation des crypto-monnaies est positive ou non. La réglementation réduit sans aucun doute les niveaux d’incertitude et permet ainsi la croissance du marché. Cependant, étouffer la réglementation serait le contraire.

En ce sens, il convient d’évaluer certains des articles proposés par cette nouvelle loi. Premièrement, il établit que l’acquisition et l’utilisation de crypto-monnaies « sont la responsabilité absolue de leurs acheteurs et propriétaires ».

Il établit également l’obligation de signaler les opérations suspectes effectuées avec toute crypto. Ce rapport sera fait à la Cellule de Renseignement Financier du pays. Et, bien sûr, chaque société de cryptographie doit être enregistrée auprès de la Surintendance des banques et des assurances du pays.

Dans cette optique, la loi propose la création d’un registre public des fournisseurs d’actifs virtuels. L’objectif est que les utilisateurs puissent vérifier à tout moment si une bourse ou une plateforme est enregistrée pour opérer dans le pays.

Crypto-monnaies et entreprises au Pérou

Une information très importante est que la facture ne se limite pas aux fournisseurs et utilisateurs de services cryptographiques. En outre, il vise à fournir une base légale aux entreprises pour maintenir des crypto-monnaies au Pérou. Et il considère même que les actifs cryptographiques pourraient être utilisés pour créer et incorporer des sociétés.

Dans le premier cas, la proposition explique que si l’entreprise a l’intention de vendre ses avoirs cryptographiques, ils doivent être considérés comme des actifs d’inventaire. Et, dans le second cas, il est établi que la valeur des crypto-monnaies doit être inscrite dans la constitution de l’entreprise.

Néanmoins, il est important de noter que le Pérou, contrairement au Salvador, ne considère pas le Bitcoin comme ayant cours légal.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport