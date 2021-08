Un projet de loi pourrait bientôt vous envoyer en prison pour avoir filmé la police .

in

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Un projet de loi proposé en Floride, qui reçoit un large soutien de la police, House Bill 11, déposé par le représentant Alex Rizo, (R-Hialeah), pourrait être un autre coup dur pour votre droit de filmer la police.

Selon le projet de loi, toute personne qui «entrave» les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui pourrait inclure de les filmer avec un téléphone portable, pourrait être arrêtée, condamnée à une amende et même emprisonnée.

La langue vaguement écrite du projet de loi permet de nombreux abus laissés à la discrétion de l’agent. D’après le projet de loi :

Approcher un agent des forces de l’ordre après un avertissement avec l’intention d’entraver, de provoquer ou de harceler. — (1) Tel qu’utilisé dans cet article, le terme « agent d’application de la loi » a le même sens qu’à l’art. 943.10(1). (2) (a) Il est illégal pour toute personne, après avoir reçu un avertissement d’un agent des forces de l’ordre de ne pas s’approcher, de violer cet avertissement et de s’approcher ou de rester à moins de 30 pieds d’un agent des forces de l’ordre qui est engagé dans l’exécution légale de toute obligation légale dans le but de : 1. Interrompre, perturber, entraver, entraver ou interférer avec la capacité de l’agent chargé de l’application de la loi d’accomplir cette tâche ; 2. Provoquer une réponse physique de l’agent des forces de l’ordre ; ou alors 3. Harceler directement ou indirectement l’agent des forces de l’ordre.

(b) Une personne qui enfreint ce paragraphe commet un délit du second degré, punissable conformément à l’art. 31 775.082 ou art. 775.083.

Pensez à chaque vidéo de brutalité policière que vous avez vue dans laquelle la personne qui filme ou le spectateur supplie le policier de « arrêter de le battre » ou de dire : « il n’a rien fait », et considérez le langage dans le projet de loi ci-dessus.

Dire à l’officier Derek Chauvin d’arrêter de battre George Floyd facilement aurait pu être interprété par les officiers comme une tentative « d’interrompre, de perturber, d’entraver, d’entraver ou d’interférer ».

De plus, les personnes qui ont filmé Chauvin tuer Floyd étaient beaucoup plus proches que 30 pieds, ce qui aurait fait d’eux des criminels selon cette législation.

« Je pense qu’ils essaient de cacher quelque chose, comme si vous ne vouliez pas que les gens enregistrent. Pourquoi, si tu ne fais rien de mal ? Résident de Fort Lauderdale, Dushont Morrison a déclaré à la section locale 10 lorsqu’on lui a posé des questions sur ce projet de loi.

Mais ceux qui soutiennent le projet de loi prétendent que c’est pour protéger les flics des attaques.

Rod Skirvin, président de la Broward County Police Benevolent Association, a déclaré à la section locale 10 : « Je ne pense pas qu’il y ait de problème avec l’enregistrement de la police. Je pense que tout le monde devrait pouvoir le faire, mais je ne pense pas que vous devriez vous mettre en face pour le faire », a-t-il déclaré.

Mais les flics, surtout en Floride, ont vraiment du mal à permettre aux gens de les filmer. Rien que cette semaine, nous avons rapporté le cas de Khalid Vaughn, 28 ans, de New York, qui a sorti son téléphone dans le hall d’un hôtel pour filmer 21 flics en train de battre un homme docile.

Après que le gang massif de flics ait eu sa victime, Dalonta Crudup, 24 ans, gisant dans une mare de son propre sang, ils ont tourné leur attention vers Vaughn et lui ont fait la même chose. Il n’a fait que les filmer. Il a ensuite été inculpé et arrêté.

Bien que les accusations de Vaughn aient été abandonnées plus tard, si le projet de loi 11 était en place, elles n’auraient probablement pas été abandonnées et cet homme innocent pourrait toujours être en prison en ce moment – ​​pour avoir filmé la police.

Filmer la police, comme l’a déclaré le Free Thought Project au fil des ans, est un outil majeur pour responsabiliser les flics violents et meurtriers.

George Floyd, Eric Garner, Alton Sterling, Alexander Gonzales, Walter Scott. et d’innombrables autres ont tous une chose en commun – leurs derniers moments en vie ont été capturés sur des vidéos de téléphones portables alors que la police les tuait. Ces vidéos et d’autres comme celles-ci ont conduit à des accusations contre les personnes impliquées, certaines d’entre elles mettant des flics tueurs en prison pendant une longue période.

Non seulement ces vidéos ont conduit à des accusations contre des flics, mais elles ont montré au monde la réalité des nombreuses interactions policières et comment l’escalade de la force peut et entraînera la mort des personnes accusées de délits mineurs.

Lire la suite @ TheFreeThoughtProject.com