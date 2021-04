Un projet de loi sur les crimes haineux anti-asiatiques présente une rare ouverture pour le bipartisme au Congrès

Mercredi, les démocrates du Sénat proposent un test clé sur les limites de l’obstruction républicaine: un projet de loi visant à lutter contre les crimes haineux anti-asiatiques.

La législation, dont le champ d’application est relativement restreint, désignerait un fonctionnaire du ministère de la Justice pour examiner les crimes de haine liés à Covid-19 et demande à l’agence de fournir des orientations en matière de signalement aux organes régionaux chargés de l’application de la loi.

C’est un projet de loi assez limité, destiné à signaler l’engagement du gouvernement fédéral à protéger les Américains d’origine asiatique, qui ont été confrontés à une violence raciste accrue au cours de la dernière année. Mais un vote à ce sujet pourrait également avoir des effets plus larges: si les républicains le bloquent, cela fournirait plus de fourrage aux démocrates qui cherchent à plaider en faveur de l’élimination de l’obstruction systématique, et suggérerait que le GOP n’est pas disposé à condamner purement et simplement le racisme anti-asiatique.

À l’inverse, le projet de loi pourrait également offrir une rare ouverture au bipartisme: en fait, la loi contre la haine, une loi encore plus forte visant à améliorer le signalement des crimes de haine, bénéficie du soutien à la fois démocrate et républicain et pourrait être ajoutée sous forme d’amendement.

La sénatrice Mazie Hirono (D-HI), l’un des principaux sponsors de la loi, a parlé de l’impact des incidents de haine de l’année dernière sur elle lors d’une conférence de presse mardi. «En tant que [Asian American and Pacific Islander] personne, ça me donne une pause », dit-elle. «Avant, quand je me promenais dehors, j’allais mettre mes écouteurs et j’écoutais des livres sur cassette. Je ne ferais jamais ça maintenant.

Le premier vote à surveiller sur ce projet de loi sera de procédure. Avant que les législateurs ne se penchent sur la législation proprement dite, ils voteront sur une motion pour y procéder. Là où les républicains atterrissent sur ce vote sera révélateur: si 10 législateurs du GOP ne rejoignent pas le caucus démocrate de 50 personnes pour surmonter cet obstacle, alors la législation est effectivement morte. Cependant, si le soutien est là pour cette motion particulière – qui ouvrirait le débat sur la législation – les législateurs pourraient en fait travailler ensemble et même renforcer le projet de loi, le préparant potentiellement à une adoption bipartisane.

Les républicains, y compris, notamment, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont signalé une ouverture à peser le projet de loi et à discuter des amendements, ce qui indique que la législation est susceptible de passer le vote de procédure et d’obtenir un examen par la parole, même si son adoption finale n’est toujours pas garantie. .

Selon la façon dont les choses bougent, cela pourrait être une opportunité unique pour le bipartisme – tout en servant également de chance au Sénat d’envoyer un message retentissant dénonçant la haine anti-asiatique.

Le projet de loi sur les crimes haineux du Sénat et un éventuel amendement bipartisan, brièvement expliqué

Le projet de loi sur les crimes haineux du Sénat est assez réservé: en affectant une personne au ministère de la Justice qui se concentre spécifiquement sur les crimes haineux liés à Covid-19, cela renforcerait l’attention de l’agence sur le suivi et la poursuite de tels incidents, ce qui est important, mais pas exactement monnaie.

Le projet de loi encourage également le DOJ à mieux encadrer les forces de l’ordre des villes et des États en matière de signalement de crimes haineux en ligne et de campagnes d’éducation du public qui aident les victimes potentielles à se connecter aux ressources. En outre, la législation exhorte le procureur général Merrick Garland et le secrétaire à la santé et aux services sociaux Xavier Becerra à veiller à ce que des termes discriminatoires, comme le «virus chinois», ne soient pas utilisés pour lutter contre la pandémie.

Malgré son approche limitée, le projet de loi pourrait contribuer à rehausser le profil de cette question. «L’un des plus grands obstacles au traitement efficace des crimes haineux réside dans les ressources», déclare Brendan Lantz, directeur du Hate Crime Research and Policy Institute de la Florida State University. «Si cet examen supplémentaire se traduit par des ressources et des conseils supplémentaires, il a le potentiel de faire une différence.»

En donnant la priorité à cette législation, les démocrates soulignent également la nécessité d’appeler sans équivoque la haine anti-asiatique, alors que les incidents ciblant les Américains d’origine asiatique ont augmenté au cours de l’année écoulée suite à la décision de l’administration Trump d’utiliser un langage raciste pour décrire le coronavirus et ses origines. L’organisation Stop AAPI Hate a reçu près de 3800 rapports d’incidents de ce type, bien qu’il soit important de noter que certains d’entre eux ne répondraient probablement pas aux normes fédérales actuelles pour être classés comme crimes haineux.

Au cours des derniers mois, des fusillades en Géorgie, qui ont tué six femmes d’origine asiatique, ainsi que des vidéos capturant des attaques brutales contre des aînés d’origine asiatique, ont également renouvelé l’attention sur cette question.

“Il n’y a jamais eu de situation dans ma vie où j’ai ressenti ce niveau de peur, de vulnérabilité, que je ne le fais actuellement”, a récemment déclaré le représentant Andy Kim (D-NJ).

Si les sénateurs votent avec succès pour passer au projet de loi, l’un des amendements qui bénéficie du soutien bipartite est le Jabara-Heyer No Hate Act, parrainé par le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) et Jerry Moran (R-KS). Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déjà soutenu la mesure, selon un assistant, et certains républicains ont également indiqué leur volonté de la soutenir, car ils estiment que les rapports sur les crimes de haine sont actuellement insatisfaisants. De nombreuses études ont révélé que des milliers de crimes haineux ne sont probablement pas signalés chaque année pour un certain nombre de raisons, notamment le manque de confiance dans les forces de l’ordre.

La loi contre la haine rendrait les options de signalement plus robustes en prévoyant des subventions pour permettre aux organismes d’application de la loi locaux et étatiques de mettre en place des lignes d’assistance téléphonique pour les crimes de haine et de fournir une meilleure formation sur le suivi des crimes de haine. Cela inciterait également les délinquants condamnés à effectuer des travaux d’intérêt général et des cours de formation liés à la communauté touchée.

«La loi contre la haine améliorerait les reportages sur les crimes de haine et favoriserait une meilleure réponse centrée sur la communauté à de tels incidents», déclare Becky Monroe, directrice principale du programme Fighting Hate and Bias à la Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Il est peu probable que le projet de loi tel qu’il est actuellement rédigé et la loi contre la haine s’attaquent pleinement aux causes profondes des crimes haineux, bien qu’ils puissent fournir une image plus complète du nombre de personnes touchées et contribuer à mieux les combattre.

«L’éducation, les messages publics – en particulier des élus – et d’autres programmes communautaires visant à la réconciliation et à la réparation sont plus susceptibles de réduire les incidents de crimes haineux», déclare Katherine Franke, professeure de droit à l’Université Columbia. Ces changements progressifs, quant à eux, pourraient aider à fournir un contexte pour l’ampleur du problème.

Les républicains ont un choix à faire

Ce vote est le premier d’une série que les démocrates du Sénat ont prévu pour ce printemps et pourrait révéler à quel point les républicains ont l’intention d’entraver d’importantes priorités démocratiques. Parmi les autres votes notables inscrits au rôle, citons un sur le projet de loi sur le droit de vote des démocrates, HR 1, et d’autres sur le contrôle des armes à feu et la réforme de l’immigration.

Le fait que les républicains rejettent la législation sur les crimes haineux pourrait être un signe de leur intention de bloquer les mesures démocratiques quel que soit le problème: certains républicains ont suggéré que ce projet de loi pourrait être une portée fédérale qui fait pression sur les États pour qu’ils se conforment aux exigences en matière de rapports.

«J’adorerais voir un résultat bipartisan ici. Mais à certains égards, cela va trop loin, à notre avis », a déclaré le sénateur Rob Portman (R-OH) à Politico.

D’autres, quant à eux, notent qu’il s’agit d’un domaine dans lequel les deux parties pourraient effectivement travailler ensemble pour faire avancer certaines réformes. “J’essaie de voir si nous ne pouvons pas résoudre ce problème et le reprendre demain”, a déclaré Moran mardi à Paul Kane du Washington Post.

Les démocrates surveillent attentivement ce vote et d’autres à venir, alors que le débat sur l’obstruction systématique se poursuit: en raison de cette relique procédurale, si les législateurs du parti minoritaire choisissent de bloquer un projet de loi, il faudra 60 voix pour passer – un seuil presque impossible pour Les démocrates se réunissent sur des priorités comme le salaire minimum de 15 $, dans un Sénat 50-50.

Ce projet de loi – selon la façon dont il est traité – pourrait offrir plus de munitions aux démocrates qui ont plaidé pour la suppression de l’obstruction systématique, ou, fait intéressant, donner aux républicains et aux démocrates une chance de s’entendre sur un texte de loi.