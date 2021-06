Un pronostiqueur Apple dit que les AirPods Pro 2 ne seront pas lancés avant 2022

Apple a imposé de nouvelles règles pour l’utilisation d’écouteurs et d’écouteurs avec des appareils mobiles lorsqu’elle a retiré de force la prise casque 3,5 mm de l’iPhone 7 en 2016. Les gens ont protesté, mais Apple n’a jamais regardé en arrière. La société a proposé aux acheteurs trois façons distinctes de gérer cela, y compris ce qui est finalement devenu un succès pour Apple. Vous pouvez utiliser un dongle ou les Lightning EarPods avec les téléphones iPhone 7. Les deux accessoires sont venus gratuitement. Ou vous pouvez utiliser les tout nouveaux écouteurs sans fil qu’Apple a appelés AirPods. Ceux-ci ont été lancés quelques mois après l’iPhone 7, mais ils sont rapidement devenus des appareils incontournables. Tout le monde dans l’industrie a lancé des concurrents AirPods et AirPods Pro dans les années qui ont suivi.

Apple a rafraîchi les AirPod avec un modèle doté d’un étui de chargement sans fil. Ensuite, il a lancé les AirPods Pro qui proposent un tout nouveau design et une prise en charge active de la suppression du bruit. Apple prévoit de mettre à jour les deux appareils dans un proche avenir. Mais il pourrait ne pas sortir les AirPods Pro 2 avant l’année prochaine. C’est ce que dit un pronostiqueur Apple fiable.

L’analyste Ming-Chi Kuo vient de rédiger une nouvelle note de recherche sur les AirPod, . en obtenant une copie. L’analyste dit que le but des Beats Studio Buds récemment lancés est de faire reculer les acheteurs jusqu’à l’année prochaine, lorsque les AirPods Pro 2 seront lancés. L’analyste a réduit ses estimations d’AirPods à 70-75 millions pour l’année civile 2021, citant la pression des concurrents et l’absence de nouveaux modèles d’AirPods.

Le lancement des AirPods Pro 2 est-il retardé ?

Contrairement à l’iPhone, l’iPad et le Mac, les AirPod ne bénéficient pas de mises à niveau annuelles. Les premiers AirPod ont été lancés à la mi-décembre 2016. Apple les a mis à jour plus de deux ans plus tard, à la mi-mars 2019. Les AirPods Pro 2 ont suivi en octobre. Les AirPods Pro 2 seront lancés lorsqu’Apple sera prêt à les commercialiser et pas avant.

Nous avons vu beaucoup de rumeurs sur les AirPods 3 et AirPods Pro 2 cette année, offrant toutes sortes de dates de lancement possibles pour les nouveaux modèles. Apple n’utilise pas de schéma de numérotation pour les AirPod, mais c’est ce à quoi les derniers modèles sont souvent mentionnés dans les rumeurs et les fuites.

La nouvelle estimation de Kuo est conforme à un récent rapport de Bloomberg selon lequel les AirPods Pro redessinés seront lancés en 2022. Ils comprendront des fonctionnalités avancées de suivi de la condition physique, une affirmation que Kuo réitère.

Mais Apple lancera les AirPods 3 redessinés cette année, ce que Kuo attend également. Les nouveaux AirPods ressembleront à la version actuelle des AirPods Pro, selon plusieurs fuites. Kuo ne propose pas de date de sortie pour les AirPods 3 ou AirPods Pro 2. Mais l’analyste affirme que les deux nouveaux écouteurs sans fil aideront Apple à vendre plus de 100 millions d’unités AirPods en 2022.

Plus intéressante que la date de lancement réelle des AirPods Pro 2 est l’affirmation selon laquelle le nouvel appareil portable sera doté de capacités de suivi de la condition physique. Nous n’avons pas encore découvert le type de fonctionnalités de suivi de la santé que les AirPods Pro de deuxième génération arboreront. Apple a récemment annoncé qu’il pourrait utiliser des AirPod en relation avec Apple Watch et iPhone pour améliorer les applications de suivi de la santé.

