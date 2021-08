Un propriétaire de chien pense que l’épuisement dû à la chaleur a entraîné la mort sur le vol d’Hawaiian Airlines

in

Le propriétaire du chien de soutien émotionnel de 2 ans décédé alors qu’il voyageait avec Hawaiian Airlines pense que son chiot a peut-être subi une mort très douloureuse … et il souhaite que les autorités enquêtent.

Le chien, un pit-bull nommé Louis, avait une température corporelle de 107 degrés et sa patte droite était ensanglantée avec des ongles usés jusqu’au vif… selon les résultats de l’autopsie, obtenus par TMZ. Pour référence, la température corporelle normale pour les chiens est d’environ 101 ou 102.

Le propriétaire, Dr. Randall Carpio, dit que les résultats l’ont amené à croire que Louis est mort d’épuisement dû à la chaleur ou d’un coup de chaleur. Il affirme également que l’autopsie manque des détails clés entourant la mort.

Il dit que Hawaiian Airlines a ordonné les tests tout en le gardant dans l’ignorance de la mort de Louis.

TMZ a cassé l’histoire … Louis est décédé le 21 juillet lors d’un voyage de Kona à Honolulu, mais Randall dit que la compagnie aérienne ne lui a donné aucune explication.

L’avocat du propriétaire du chien, Evan Oshan, a déposé une plainte auprès de la Hawaiian Humane Society, affirmant que la compagnie aérienne n’était pas transparente et a appelé l’État à enquêter. Il dit que la plainte a également été envoyée au bureau du procureur général d’Hawaï.

Dans la plainte, obtenue par TMZ, Randall dit que Louis a reçu un certificat de bonne santé 48 heures avant le voyage … et il affirme que les agents de la compagnie aérienne lui ont dit que le chiot était décédé dans l’établissement de détention des animaux de l’aéroport d’Honolulu lors d’une escale.

Il a récemment reçu les cendres et les jouets du chien, mais, évidemment, il cherche plus de réponses.

Hawaiian Airlines a déclaré à TMZ… “Nos employés traitent les animaux qui voyagent avec nous comme s’ils étaient l’un des nôtres, et nous sommes profondément attristés par la perte de Louis. Nous voulons donner au Dr Carpio la fermeture que tous les propriétaires d’animaux méritent et continuera d’être aussi transparent que possible avec son avocat pendant que nous menons une enquête interne.”