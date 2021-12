Un propriétaire de muscle car visé par un AirTag caché placé par des voleurs

Le résident du Michigan, John Nelson, affirme qu’il a récemment été pris pour cible par des voleurs de voitures qui ont caché l’un des AirTags d’Apple dans son véhicule, une Dodge Charger 2018.



Selon un rapport de Fox 2 Detroit, Nelson a visité le centre commercial Great Lakes Crossing à Auburn Hills, où il a passé environ deux heures. Après son départ, il a reçu une notification sur son téléphone l’informant qu’il était suivi par un AirTag inconnu.

Nelson a pu appuyer sur la notification et son iPhone lui a offert la possibilité de jouer un son sur l’AirTag, qui est l’une des fonctionnalités de sécurité qu’Apple a mises à disposition en plus des notifications de suivi. Suite au son émis par l’AirTag, Nelson l’a trouvé sous le bouchon de vidange dans le coffre de sa voiture, ce qui avait obligé les voleurs à dévisser le bouchon et à le placer à l’intérieur.

Les voleurs allaient probablement mettre le véhicule à la ferraille pour des pièces, selon Nelson. Un groupe de travail du Michigan sur le vol d’automobiles à Detroit a déclaré à Fox 2 qu’ils voyaient une légère augmentation dans des « cas comme ceux-ci » dans la région métropolitaine de Detroit. Les voleurs suivent le véhicule cible avec un AirTag, puis attendent le moment idéal pour le voler. Les voitures Dodge comme celle de Nelson seraient une cible populaire.

Nelson a remis l’AirTag à la police, mais il dit qu’il est paranoïaque à l’idée que quelque chose de similaire puisse se reproduire.

Plus tôt ce mois-ci, la police canadienne a publié un rapport suggérant que les « AirTags » sont utilisés dans un nombre croissant de vols de voitures au Canada. Des agents de la région de York ont ​​déclaré qu’il y avait eu cinq incidents où des voleurs ont utilisé des « AirTags » pour cibler des véhicules haut de gamme depuis septembre 2021.

Pour éviter des situations comme celle de Nelson, Apple a introduit des fonctionnalités anti-pistage qui alertent les utilisateurs si un AirTag inconnu se trouve à proximité. Ces alertes étaient auparavant limitées aux utilisateurs d’iPhone‌, mais parallèlement à iOS 15.2, Apple a publié une application « Tracker Detect » pour les utilisateurs d’Android qui leur permet de rechercher des ‌AirTags‌ à proximité.

Les utilisateurs d’Android et d’‌iPhone‌ peuvent localiser les ‌AirTags‌ à proximité et peuvent émettre un son pour les localiser. De plus, il existe une fonction qui leur permet d’émettre automatiquement un son après une courte période de temps. Tracker Detect et l’application Find My offrent tous deux des instructions sur la façon de désactiver un AirTag malveillant pour l’empêcher d’être utilisé à des fins de suivi, ce qui se fait en retirant la batterie.