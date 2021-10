Un propriétaire d’entreprise américain aurait dépensé 57 789 $ d’argent de secours Covid sur une carte Pokémon

Image : La vie de Nintendo

Nous avons vu de nombreux rapports et preuves au cours des dernières années pour nous montrer que le marché des cartes Pokémon rares est devenu de plus en plus volatil, les objets de collection devenant – dans certains cas – des investissements spéculatifs et hautement valorisés. Maintenant, il y a un rapport assez extraordinaire d’un propriétaire de petite entreprise qui aurait fraudé un fonds de secours contre les coronavirus afin d’investir dans une carte.

Cela est apparu en raison d’un dépôt en ligne d’une poursuite fédérale, qui indique que l’individu en Géorgie (États-Unis) a demandé une aide aux petites entreprises par le biais de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) en juillet 2020. Il est affirmé que le l’individu a fait de « fausses déclarations sur le nombre de personnes que son entreprise employait et le revenu brut de son entreprise » afin de réclamer du fonds – ils ont reçu 85 000 $.

La partie assez extraordinaire du document indique que l’individu « a utilisé les fonds obtenus de la SBA au moyen de représentations fausses et frauduleuses pour acheter une carte Pokémon pour 57 789 $ ». Comme nous le savons, certaines des rares cartes se vendent pour des sommes importantes dans ce parc de balle.

Un rappel que ce sont, sans aucun doute, des temps étranges.