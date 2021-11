Un propriétaire du Texas tire mortellement sur un homme souffrant d’un problème de santé qui errait sur le porche au milieu de la nuit

Un propriétaire du Texas a abattu lundi un homme de 21 ans lors d’une rencontre matinale sur son porche.

La fusillade a eu lieu dans la banlieue de Fort Worth à Saginaw vers 4 heures du matin dans le bloc 600 de Babbling Brook Drive, a déclaré le service de police de Saginaw. Des agents ont été appelés sur les lieux après des informations faisant état de coups de feu.

À leur arrivée, ils ont trouvé un homme décédé allongé sur le ventre sur le porche de ce qui semblait être de multiples blessures par balle. Sa mère l’a identifié à la filiale de Fox, KDFW-TV, sous le nom d’Andrew Russell.

(Service de police de Saginaw)

Le propriétaire a déclaré à la police qu’il avait été réveillé quelques minutes plus tôt par quelqu’un qui frappait à sa porte d’entrée. La personne a été invitée à partir, ce qu’il a commencé à faire, a indiqué la police.

La personne qui a été touchée s’est éloignée mais s’est retournée et « a précipité le résident », a déclaré la police. Le propriétaire a tiré plusieurs coups de feu alors qu’il se retirait dans la maison, a indiqué la police. Aucune accusation n’a été déposée.

La mère de Russell, Cynthia Williams, a déclaré au média que son fils souffrait d’épilepsie et de crises fréquentes depuis des années et qu’il était probablement sorti de chez lui et avait besoin d’aide. Il a l’habitude de quitter la maison après des crises, a-t-elle déclaré.

Andrew Russell a été tué par un propriétaire du Texas tôt lundi. (KDFW)

« Nous ne pouvons pas l’attacher à un lit. C’est un adulte », a-t-elle déclaré. « Et parfois, chaque fois qu’il a des crises, il se demande. »

Elle a dit qu’elle savait que son fils ne voulait rien dire et voulait des réponses sur ce qui s’était passé.

« Je doute beaucoup de ce qui s’est passé. Je pense qu’il y a plus que cela », a déclaré Williams.

Les enquêteurs ont déclaré que Russell avait frappé aux portes de trois ou quatre maisons la nuit où il a été tué. Le chef de la police de Saginaw Asst, Russell Ragsdale, a déclaré au média que l’état de santé de Russell ferait partie de l’enquête.

« Cela pourrait avoir un certain facteur », a-t-il déclaré. « En fin de compte, ce sera le grand jury qui décidera s’il s’agit d’un cas de défense de la doctrine du château ou s’il s’agit d’un cas d’homicide. »

Quartier général de la police de Saginaw. (Ville de Saginaw)

Quelques jours avant la fusillade, un cambriolage a eu lieu à quelques pâtés de maisons, a indiqué la chaîne d’information.

« Ce n’était pas justifié. Le propriétaire aurait pu se mettre en sécurité dans la maison », a déclaré Williams. « Il aurait pu appeler le 911. Ils auraient pu lui parler à travers la porte, à travers une caméra Ring. »