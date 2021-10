Un propriétaire immobilier blanc du Texas évite l’arrestation après avoir tué un conducteur marocain

Avec l’aimable autorisation de Faizan Syed Quand Adil Dghoughi a quitté la maison de sa petite amie à Maxwell, au Texas, juste après 3 heures du matin le 11 octobre, elle n’y a pas pensé. Sarah Todd a déclaré au Daily Beast que le natif marocain de 31 ans avait apprécié les promenades nocturnes au cours desquelles il écoutait de la musique de son pays et chantait. « C’était une sorte de relaxation pour lui », a déclaré Todd au Daily Beast. Mais selon le bureau du shérif du comté de Caldwell, à 3h42 du matin, Dghoughi était transféré dans un hôpital après avoir été abattu par un propriétaire blanc nommé Terry Turner à Martindale, à moins de huit kilomètres de Maxwell. Le bureau du shérif a déclaré que la fusillade s’était produite après que Turner eut confronté une voiture « suspecte » garée devant son domicile. Ils ont également déclaré que Turner, 65 ans, était « coopératif » et n’avait pas été arrêté. Adil Dghoughi.

Mellouli, l’ami de longue date de Dghoughi, a déclaré que Dghoughi était de bonne humeur la dernière fois qu’ils ont parlé et qu’il était enthousiasmé par les interviews qu’il avait à venir. « C’est tragique », a déclaré Mellouli au Daily Beast.

Après la fusillade, Mellouli a aidé la famille Dghoughi au Maroc à créer un compte GoFundMe, qui a permis de récolter plus de 27 000 $. Mellouli a déclaré qu’une partie de l’argent serait utilisée pour renvoyer le corps de Dghoughi dans son pays d’origine pour des funérailles. Mais il a déclaré que la famille de l’homme au Maroc prévoyait également d’utiliser l’argent pour engager un enquêteur privé et un avocat afin d’obtenir plus de réponses sur ce qui s’est passé.

Pendant ce temps, ce ne sont pas seulement les proches qui sont en colère contre l’incident et l’échec initial de procéder à une arrestation.

Faizan Syed, directeur exécutif de la section d’Austin du Conseil des relations américano-islamiques, a déclaré au Daily Beast que la famille de Dghoughi avait également contacté son organisation pour obtenir de l’aide. Déjà, a déclaré Syed, ils ont demandé qu’une enquête indépendante soit menée.

Lui aussi était alarmé que Turner soit resté libre malgré la fusillade.

« Nous pensons que c’est totalement inacceptable », a déclaré Syed.

