Un propriétaire trouve une poupée effrayante dans un mur avec une note admettant le meurtre des propriétaires précédents

Liverpool est peut-être mondialement connue en tant que ville d’origine des Beatles, mais elle pourrait bientôt attirer des chasseurs de fantômes. Un propriétaire affirme avoir fait une découverte effrayante dans sa nouvelle maison, où il a trouvé une poupée de chiffon cachée dans un mur. La poupée avait une note prétendument écrite par l’objet inanimé, s’attribuant le mérite du meurtre d’une famille qui y vivait dans les années 1960. Alors que la plupart des gens pourraient voir cela et s’enfuir, le propriétaire, Jonathan Lewis, trouve la farce « drôle ».

L’enseignant de 32 ans a parlé de sa découverte bizarre lors de l’épisode du 21 septembre de This Morning. Il venait d’emménager dans la nouvelle maison le 17 septembre lorsqu’il a décidé de regarder un étrange trou barricadé sous les escaliers. À l’intérieur, il a trouvé une poupée de chiffon effrayante vêtue d’une robe à fines rayures et portant un bonnet. Cela aurait été effrayant en soi, mais il était également accompagné d’une lettre, que Lewis a montrée aux hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield.

“Cher lecteur/nouveau propriétaire, merci de m’avoir libéré”, lit-on dans la note. “Je m’appelle Emily. Mes propriétaires d’origine vivaient dans cette maison en 1961. Je ne les aimais pas, alors ils ont dû partir. Tout ce qu’ils ont fait, c’est chanter et être joyeux. J’espère que vous avez des couteaux.”

“Je suis donc sous les escaliers à la minute dans la cuisine et à côté de moi, voici ce qui était un placard. C’est juste de la plaque de plâtre et il y a un fil ici et je ne sais pas où il va”, a expliqué Lewis au hôtes alors qu’il était assis à côté du trou où il a trouvé la poupée. “J’ai pensé que je devais faire un trou ici et essayer de comprendre ce que ça faisait. Alors, j’ai fait le trou, j’ai regardé à l’intérieur et c’est là que j’ai trouvé la poupée.”

Certains amis de Lewis l’ont exhorté à vendre la maison, mais il pense que ce n’est qu’une blague amusante laissée par l’ancien propriétaire de la maison, note le Daily Mail. Il s’est entretenu avec les agents immobiliers et ses voisins qui pensent tous qu’il serait impossible que la poupée ait tué quelqu’un en 1961 puisque la cuisine a été rénovée au cours des cinq dernières années. (Peu importe le fait que les objets inanimés ne tuent pas les gens… ou le font-ils ?)

Lewis a également l’intention de faire de la poupée la pièce maîtresse de sa prochaine fête d’Halloween. “Je pense que je vais la laisser là-dedans pour le moment et laisser quelques personnes la voir, puis finalement, quand je ferai la cuisine, je vais probablement tout démonter et ensuite trouver quoi faire avec elle”, Lewis expliqué. “Mes pensées sont soit que c’est une blague, soit que les poupées hantées sont réelles … alors je vais avec c’est une blague.”

La poupée hantée est un célèbre trope d’histoire d’horreur, inspirant de nombreux livres et films. L’une des histoires les plus célèbres concerne une poupée nommée Annabelle, qui a inspiré The Conjuring, Annabelle, Annabelle: Creation et Annabelle Comes Home. La poupée se trouve au Warren Occult Museum, désormais fermé, à Monroe, Connecticut.