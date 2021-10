Un prototype d’iPod de première génération extrêmement rare est mis au jour | La technologie

Ce prototype de l’iPod original va surprendre, à la fois par sa couleur, ses boutons et sa taille.

Rencontré à l’instant 20 ans depuis l’annonce de l’iPod original, l’un de ces appareils Apple qui sont entrés dans l’histoire et qui nous ont permis de profiter de nos chansons préférées sur un appareil que nous pourrions même transporter dans n’importe quelle poche.

Et peut-être pour célébrer cet important événement technologique, le développeur d’applications Panic a partagé les premières images d’un prototype d’iPod extrêmement rare Il n’a jamais été commercialisé, avec une couleur jaune imposante et assez grand par rapport à la version de l’iPod dont on se souvient tous.

Les images partagées nous permettent de voir l’appareil de diverses parties indiquant que ce prototype est daté du 3 septembre 2001, rappelant que l’appareil original a été présenté pour la première fois le 23 octobre 2001 par Steve Jobs.

Voici quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant : un prototype d’iPod original. https://t.co/tcTdb1pEi8 pic.twitter.com/ro9aBZ78xb – Panique (@panique) 23 octobre 2021

Ce prototype exécute un logiciel iPod exclusif et a même une petite molette de défilement dans le coin supérieur gauche, qui se trouve à côté de l’écran. Il y a aussi plusieurs boutons verticaux sur le côté droit de l’appareil.

Ce prototype d’iPod très rare comporte les mêmes ports que nous avons vus sur l’iPod d’origine, y compris FireWire et un port casque standard. L’écran est surprenant, qui est très petit par rapport au reste du boîtier jaune.

Pouvoir apprécier ce prototype qui n’avait pas été vu auparavant est tout un cadeau pour célébrer le vingtième anniversaire de l’iPod, mais les gens de Panic disent qu’ils n’ont aucune idée d’où ils ont acquis ce prototype.

De toute évidence, il doit valoir des milliers et des milliers de dollars sur le marché des objets de collection, étant donné le prix des produits électroniques Apple dans les maisons de vente aux enchères.