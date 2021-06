Un prototype Pixel 2 XL fabriqué par HTC vient d’être vendu sur eBay

Quelqu’un est sur le point d’examiner de très près le téléphone Google inédit de HTC. Suite à un rapport 9to5Google, un utilisateur anonyme d’eBay a vendu un prototype de HTC Pixel 2 XL pour 580 $.

Le HTC Pixel 2 XL aux enchères, nom de code « Muskie », est un exemple EVT (Engineering Validation Test). Fidèle aux fuites précédentes, c’est vraiment le Pixel 2 standard en gros. Il a toujours des lunettes géantes et des haut-parleurs avant bien visibles, juste avec un motif orné à l’arrière et un logo “G” modifié pour déguiser la marque Google.

Il y a d’autres références au statut de prototype du HTC Pixel 2 XL. Ce modèle exécute une version de débogage d’Android 8 Oreo qui fait plusieurs références au nom de code “Muskie” – le logiciel était clairement spécifique à ce téléphone. Il utilise un correctif de sécurité Android d’août 2017, suggérant que Google et HTC maintenaient le code jusqu’à quelques mois seulement avant les débuts officiels d’octobre 2017.

Voir également: Les meilleurs téléphones HTC que vous pouvez acheter dès maintenant

Il n’y a aucune indication de qui a acheté le téléphone, et le destinataire pourrait ne pas être ravi une fois que la nouveauté s’estompe. Le vendeur a averti que le système HTC pouvait être “instable ou ne pas fonctionner” et qu’il n’y avait aucune garantie que la mise en réseau fonctionnerait correctement. Même si vous l’avez trouvé vous-même, vous pourriez vous retrouver avec un peu plus qu’un presse-papier.

Pourtant, la vente aux enchères est utile comme illustration de ce qui aurait pu être. Google avait beaucoup investi dans le HTC Pixel 2 XL avant de passer au design LG qui a finalement atteint le public – ce n’était pas un jetable. Bien qu’il soit peu probable que vous revoyiez ce genre de changement compte tenu de l’approche de plus en plus pratique de la conception de Google, il est amusant d’imaginer ce qui se serait passé si Google avait avancé avec une gamme entièrement HTC Pixel.