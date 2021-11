Un PSG avec des absences rencontre Nantes avec un œil sur City

19/11/2021 à 22:48 CET

Roger Payro

Le PSG affronte une nouvelle journée avec la large marge qui s’est creusée après avoir passé le premier tiers du championnat. Ceux de Mauricio Pochettino accueillent Nantes au Parc des Princes avec dix points de location sur Lens, deuxièmement, avant de passer en mode Champions. A l’horizon, une visite à Manchester City mercredi prochain, alors le onze parisien ambitionne d’avoir diverses nouveautés entre les pertes et les rotations.

Sergio Ramos, qui semblait pouvoir enfin faire ses débuts avec sa nouvelle équipe, sera finalement toujours absent. Il s’entraîne avec le groupe depuis une semaine mais avoir une sortie médicale ne veut pas dire aussi avoir une sortie sportive. ‘L’Équipe’ a souligné que les services médicaux ont décidé d’attendre encore un peu, alors son premier appel pourrait être contre les « citoyens ».

Neymar ne sera pas là non plus, qui selon le même média souffre d’une blessure au ravisseur qui lui a déjà fait rater le Superclásico contre l’Argentine avec son équipe. C’est le doute pour les Champions. Pour sa part, Messi vise à se reposer au moins depuis le début. L’Albiceleste l’a appelé malgré sa blessure et Pochettino ne veut pas prendre le risque. Di María et Icardi sont les candidats pour accompagner Mbappé sur la ligne d’attaque. Donnarumma, avec gastro-entérite, Rafinha et Draxler sont bas.

Compositions probables :

PSG : Navas ; Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bernat ; Ander Herrera, Gueye, Wijnaldum ; Di Maria, Icardi, Mbappé

Nantaise : Lafont; Appiah, Castelletto, Girotto, Fabio ; Chirivella, Cyprien ; Kolo Muani, Blas, Simon ; Coulibaly

Arbitre: Jérémy Stinat

Stade: Parc des Princes

Heure: 17h00