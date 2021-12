Un psychiatre, condamné à sept ans de prison pour avoir abusé sexuellement d’un patient à Tenerife

02/12/2021 à 17:59 CET

La chambre criminelle de la Cour suprême a confirmé la peine à 7 ans de prison et 3 ans et demi d’interdiction spéciale pour l’exercice de la profession de médecin et psychothérapeute à un psychiatre pour avoir abusé sexuellement d’un patient à Santa Cruz de Tenerife.

El tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que le impuso por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal a la pena de prisión e inhabilitación, así como el pago d’une indemnisation de 20 000 euros à la victime pour les dommages subis.

La Chambre rejette la thèse de l’appelant selon laquelle le contenu de la messages ‘sms’ et ‘whatsapp’ entre la plaignante et l’accusé, contribué par la victime elle-même à la procédure, il s’ensuit que les relations étaient totalement consensuelles, et que l’« incapacité à dire non » alléguée par la victime ne saurait être justifiée.

Elle indique que la sentence attaquée a bien analysé les preuves de décharge constituées des messages « sms » et « whatsapp », dont le contenu, selon le requérant, remet en cause la version du plaignant, « et qu’ils doivent être interprétés dans le cadre de cette relation de supériorité entre le psychiatre mis en cause et son patient, la victime, et comme le souligne le ministère public dans son procès-verbal d’opposition au mobile, il ne s’agit pas simplement d’une relation entre deux adultes, chacun marié, qui s’entendent librement maintenir secrètement entre eux un ‘affaire« qui se prolonge dans le temps pendant un certain temps. »

Il ajoute qu’au contraire c’est une situation qui « déclare le fait prouvé dans laquelle l’accusé est le psychiatre de la femme et l’est depuis près de 9 ans durant lesquels il commence à avoir des relations sexuelles avec elle après avoir connu toutes les intimités, toutes les faiblesses, tous les ressorts affectifs et s’être présenté comme la personne à travers sa profession. en échange de recevoir de l’argent pour cela, il pourrait la guérir de ses problèmes d’anorexie et de boulimie. »

La Chambre fait remarquer que c’est dans ce contexte que se déroulent les événements, dans lesquels la situation de préévaluation apparaît avec une clarté éblouissante.

En ce sens, il précise que la victime venait périodiquement chercher conseils médicaux, médicaments et directives pour la guérison et « il rencontre une personne qui abuse de cette situation et provoque une relation sexuelle dans laquelle le consentement de la victime apparaît complètement vicié ».

Ce n’est pas une relation entre égaux

La phrase précise que « il est vrai que dans les messages, comme le dit l’appelant, des textes qui suggèrent une relation entre deux amants peuvent être lus à plusieurs reprises mais les choses changent si la relation particulière entre les deux est réparée : ce ne sont pas seulement deux adultes, il s’agit d’une femme médicamentée par l’accusé, se fiant à son jugement médical, à sa connaissance de l’esprit et des problèmes qu’elle avait, et au psychiatre qui l’a aidée pendant 9 ans, abaissant la position du médecin à une simple relation entre égaux ce n’est pas raisonnable et la Cour ne le fait pas. »

Il indique également que le témoignage de la victime est cohérent et persistante dans son incrimination et que le jugement attaqué le considérait comme crédible et suffisant pour prouver les faits.

En outre, il souligne qu’il était corroboré par d’autres éléments – déclarations de témoins, rapports d’experts – qui « étayent fermement et solidement le rapport de la plaignante selon lequel, lorsqu’elle a eu des relations sexuelles, son consentement n’était pas libre et conscient, mais a été manipulé par l’accusé, qui a continué à la traiter thérapeutiquement ».