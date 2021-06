Un psychologue a décrit des fantasmes de meurtre de Blancs dans la conférence ⋆ .

Le campus de l’Université de Yale (Michelle McLoughlin/.)

Une psychiatre a donné une conférence au Child Study Center de l’Université de Yale dans laquelle elle a décrit ses « fantasmes » d’assassiner des Blancs, dont un enregistrement a été publié par la journaliste Katie Herzog sur Substack.

La conférence, intitulée “Le problème psychopathique de l’esprit blanc”, a été donnée le 6 avril via Zoom. Un dépliant pour la conférence a décrit ses «objectifs d’apprentissage» comme comprendre «comment les Blancs sont psychologiquement dépendants de la rage noire».

«J’avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettait sur mon chemin, enterrant son corps et essuyant mes mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche. Comme si j’avais fait la faveur du monde », a déclaré le conférencier, le Dr Aruna Khilanani, à un moment donné de la conférence.

« Nous oublions sans cesse que parler directement [to white people] sur la race est une perte de notre souffle », a déclaré Khilanani. « Nous demandons à un prédateur fou et violent qui pense qu’il est un saint ou un super-héros, d’accepter sa responsabilité. Ça n’arrivera pas.

Khilanani est psychiatre et psychanalyste diplômé de Columbia, Cornell et de l’Université de New York. Khilanani a qualifié ces institutions de « racistes » dans une interview avec Herzog.

“Je pense en fait que les conservateurs sont psychologiquement en meilleure santé” que les libéraux, a déclaré Khilanani à Herzog. « Ils sont plus en contact avec leur colère et leurs sentiments négatifs. Ils peuvent l’articuler. Ils peuvent le dire, ils ne le cachent pas. . . . Il n’y a pas tout ce duvet libéral de bonté.

Yale a connu une controverse en 2017 après qu’un doyen a publié une série de critiques sur Yelp dans lesquelles elle a recommandé un restaurant pour les « ordures blanches » et a décrit les travailleurs des concessions de cinéma comme « des crétins à peine éduqués essayant de gérer les commandes de collations pour les obèses et essayant également d’ajouter 7 $. plus 7 $. » Le doyen a ensuite démissionné de son poste.

