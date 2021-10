Un psychologue exhorte les parents de Netflix à ne pas laisser leurs enfants regarder le « jeu de calmars »

Squid Game est classé TV-MA et Netflix a des contrôles parentaux faciles à utiliser, mais les enfants trouvent toujours des moyens de le regarder, incitant les directeurs à interdire les costumes basés sur le spectacle et conduisant un psychologue à suggérer que le spectacle inspirera l’intimidation. Deux autres experts qui se sont entretenus avec PEOPLE jeudi ont également mis en garde les parents contre le fait de laisser leurs enfants regarder la violente série sud-coréenne. « Ce n’est pas quelque chose que les jeunes enfants devraient regarder », a déclaré le psychologue clinicien Dr Robin Gurwitch au magazine.

Squid Game a été écrit et créé par Hwang Dong-hyuk. La série de neuf épisodes est centrée sur un groupe de personnes endettées ou confrontées à des difficultés financières qui sont invitées à participer à une série de défis pour gagner des millions de dollars. Ils doivent participer à une série de jeux pour enfants, mais perdre le jeu entraîne la mort, et la mort d’un concurrent signifie que le prix augmente. Les concurrents sont obligés de porter des survêtements verts, tandis que les gardes portent des combinaisons roses. Depuis la sortie de l’émission le 17 septembre, Netflix a rapporté que plus de 142 millions de foyers ont regardé l’émission, ce qui en fait l’émission la plus regardée du service à ce jour.

Bien que le spectacle fonctionne comme une critique élaborée du climat économique actuel, il n’est pas destiné aux enfants. « Il n’y a rien de rédempteur ou de positif ici pour les enfants », a déclaré Gurwitch, professeur au Duke University Medical Center, à PEOPLE. « Cela a le potentiel de créer, tout d’abord, des comportements inappropriés … et cela pourrait conduire à beaucoup d’anxiété chez les enfants. Difficulté à sortir des images de leur esprit, ce qui entraînera des difficultés à dormir. Cela peut créer préoccupation de « Est-ce que cela pourrait vraiment arriver ? » chez les jeunes enfants aussi. » Gurwitch suggère aux parents de trouver des alternatives pour les enfants qui entendent parler de l’émission et veulent la regarder.

La pédiatre, la Dre Elizabeth Murray, a noté que l’exposition répétée à la violence réaliste vue dans la série n’est « bonne pour personne et a probablement un effet plus néfaste sur un enfant ». Cependant, a-t-elle ajouté, un parent « connaît mieux son enfant et c’est lui qui peut prendre les décisions ». Il y a peut-être des jeunes de 13 ou 14 ans qui peuvent gérer le spectacle, mais, « Est-ce qu’il serait préférable d’avoir un parent impliqué? Certainement. »

Si un enfant a déjà vu des extraits de l’émission, il est important d’avoir une conversation sur ce qu’il a vu, ont convenu les deux médecins. « Démarrez la conversation très simplement : ‘On a beaucoup parlé de cette nouvelle émission Squid Game. Dites-moi ce que vous en avez entendu dire' », a expliqué Gurwitch. « De cette façon, vous avez une idée d’où vient l’enfant. Ensuite, « Qu’en pensez-vous ? Qu’avez-vous ressenti ? » Discutez de ce dont il s’agissait et de la façon dont nous traitons les autres et de ce qui est approprié avec nos amis lorsque nous jouons à des jeux. »

La raison pour laquelle les parents sont particulièrement préoccupés par l’influence de Squid Game sur les enfants est sa torsion sur les jeux auxquels beaucoup d’entre eux jouent pendant la récréation. Par exemple, le district scolaire de Bay District à Panama City, en Floride, a averti les parents que certains élèves « essayaient de se faire du mal au nom de ce » jeu « » après avoir joué à des jeux apparemment innocents. « Veuillez vous assurer que vous êtes au courant du contenu auquel vos enfants accèdent en ligne et que vous leur parlez de NE PAS jouer à des » jeux « violents à l’école », a noté le district. « Nous ne voulons pas que quiconque soit blessé et nous ne voulons pas générer de références disciplinaires pour les étudiants qui ne comprennent pas vraiment ce qu’ils rejouent. »

En réponse à la situation, Netflix a noté que Squid Game est classé TV-MA et que la société propose plusieurs contrôles parentaux afin que les parents puissent bloquer les émissions qu’ils jugent inappropriées pour leurs jeunes. Gurwitch a déclaré que c’était exactement la raison pour laquelle ces contrôles parentaux avaient été créés, mais Murray a également averti les parents de garder un œil ouvert car certains enfants peuvent trouver des moyens de contourner ces contrôles. Murray a également recommandé aux parents d’utiliser CommonSenseMedia.org, un site qui classe les émissions de télévision, les films et les jeux vidéo en fonction de leur pertinence pour les enfants.