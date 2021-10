Un public sans masque gronde un père masqué après qu’il ait été attaqué juste devant eux .

À ce stade, face à la nouvelle pandémie de coronavirus, on a parfois l’impression que rien n’enrage les parents comme les exigences de port de masque pour les étudiants. Étant donné que les salles de classe sont généralement à l’intérieur, que la plupart des élèves sont trop jeunes pour se faire vacciner et que les enseignants peuvent être immunodéprimés ou incapables de se faire vacciner eux-mêmes, il est parfaitement logique que si vous voulez que votre enfant ou adolescent aille à l’école en personne, il a besoin se masquer. Certains parents, cependant, sont prêts à se battre, littéralement.

Un exemple récent vient de Chaska, Minnesota, où les parents et les membres de la communauté ont assisté à une réunion du conseil scolaire du comté de Eastern Carver pour discuter du nouveau mandat du district en matière de masques. Le mandat est une réponse à l’augmentation des cas de COVID-19 dans la région et est en vigueur jusqu’en octobre. Logique. Un père qui a assisté à la réunion, cependant, a été inculpé par un autre participant. Le père a déclaré aux médias qu’il s’était rendu compte que l’altercation lui avait laissé un bouton de chemise manquant et des égratignures.

Le parent, Jonas Sjoberg, a déclaré au point de vente local WCCO que sa fille de 10 ans fréquente en fait une école privée, mais il voulait venir à la réunion pour soutenir les élus faisant ces appels difficiles à exiger des masques. Il dit qu’il s’est rendu à la réunion pour offrir un “contrepoids” aux anti-masques qui se sont fait entendre dans la région au sujet de leurs croyances.

Pour donner une perspective sur certaines de ces croyances vocales, remarquez, une femme a comparé les politiques de masque aux lois Jim Crow, tandis qu’une autre a décrit le masquage comme «tyrannique». Des mots comme «propagande» ont également été utilisés un peu partout. D’après la vidéo, il semble que la plupart des personnes dans la pièce ne portent pas de masques.

Sjoberg a fait des remarques lors de la réunion de lundi soir. “Je voulais partager avec vous que la communauté que vous voyez dans la pièce pourrait ne pas être représentative de la communauté que nous servons”, a déclaré Sjoberg depuis le podium, ajoutant que, du fond du cœur, il voulait “exprimer sa gratitude à vous »—la commission scolaire—pour avoir pris des décisions difficiles dans cette affaire. Il a ajouté qu’il avait fait un sondage informel sur Facebook pour voir si les gens de la communauté soutenaient le récent mandat de masque et qu’environ 70% des répondants l’ont fait ; une mesure imparfaite et non scientifique, bien sûr, mais il a noté qu’il n’avait même pas l’intention d’en parler lors de la réunion, mais comme il venait d’assister à une série de diatribes anti-masques, il a décidé qu’il le devrait.

Plus tard, il a déclaré au point de vente qu’il était inspiré de comparaître parce qu’il voulait faire savoir aux responsables qu’ils faisaient «un travail si précieux» et que même s’ils recevaient des commentaires de personnes dans une direction, cela ne signifie pas que c’est en fait le majorité des gens qu’ils représentent. Fondamentalement : Même si les anti-masques sont remarquablement bruyants, ils ne parlent pas pour tout le monde.

Presque immédiatement après que Sjoberg s’est assis (il, contrairement aux anti-masques, n’a pas reçu d’applaudissements notables lorsqu’il a fini de parler), un homme démasqué qui était assis sur une chaise s’est déplacé devant Sjoberg et l’a accusé de mentir.

Selon Sjoberg, il a ensuite tenté de prendre une photo de l’homme qui s’était approché de lui afin de l’identifier plus tard. De là, une femme lui dit de supprimer la photo, disant que l’homme sur la photo est son mari. Plusieurs personnes lancent des déclarations telles que : « Avez-vous demandé à prendre sa photo ? » Et « Pouvez-vous s’il vous plaît supprimer sa photo ? »

Puis, comme on le voit sur la vidéo, l’homme en question se dirige à nouveau vers Sjoberg et essaie de prendre son téléphone. L’homme attrape également le col de sa chemise. Les hommes ont été séparés lorsque trois autres personnes sont intervenues et les ont séparés. Après qu’ils aient été séparés, une femme assise dans la rangée derrière l’agitation dit : « Supprimez la photo et tout va bien. » Un chœur de « Supprimer la photo » retentit alors que les agents de sécurité s’occupent de l’homme démasqué.

Rappelez-vous, de manière générale, vous pouvez prendre des photos de toute personne dans un espace public, avec ou sans autorisation, à moins qu’elle n’ait une attente raisonnable en matière de vie privée. Étant donné que cet événement a été diffusé en direct en ligne, je ne sais pas pourquoi les gens supposeraient qu’il s’agissait d’un espace privé.

Sjoberg a déclaré à WCCO qu’il était « confus » et que ce n’est que lorsqu’il est sorti qu’il s’est rendu compte qu’il avait des égratignures sur la poitrine et qu’il avait un bouton cassé sur sa chemise. Selon le département de police de Chaska, aucune accusation n’a été déposée, mais ils enquêtent sur l’incident.

En parlant à The Daily Beast dans une interview, Sjoberg a déclaré qu’il sentait que l’homme non masqué essayait de l’intimider pour qu’il parle, mais qu’il se sent finalement plus encouragé que jamais à s’exprimer, car il veut parler au nom de personnes qui seraient trop peur de participer à ce genre de scénario.

Le Dr Jeff Ross, président du conseil scolaire, et la surintendante Lisa Sayles-Adams ont publié une déclaration après l’incident, promettant d’avoir plus de présence policière à l’avenir et s’excusant que l’incident se soit produit, pour commencer.

« Il n’est pas acceptable, et inacceptable, de recourir à la violence ou d’accuser les décideurs d’être des nazis », lit-on en partie dans la déclaration aux parents. « Cela ne sera pas toléré. » C’est bien qu’ils prennent position, bien sûr, mais une plus grande présence policière est absolument un appel compliqué et imparfait, étant donné que les populations historiquement blessées (et même tuées) par la police pourraient se sentir en danger d’y assister.

Vous pouvez regarder la réunion du conseil d’école sur Vimeo.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.