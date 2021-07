Un puissant champ de force protégera les États-Unis des missiles, des armes nucléaires et des drones

in

29/07/2021 à 08h00 CEST

Le Pentagone a entrepris de créer une cloche d’énergie à faisceau de haute puissance qui protège les États-Unis de toute attaque avec des missiles, des armes nucléaires et des essaims de drones hostiles.

Ce serait un “champ de force” au-dessus des États-Unis créé avec une constellation de faisceaux d’énergie électromagnétique qui serait utilisé pour activer ou créer de nouvelles armes cinétiques.

Les armes cinétiques sont utilisées pour détruire des cibles militaires en utilisant l’énergie cinétique, qui est générée par le mouvement des corps.

Une pierre, comme celle utilisée par David contre Goliath selon le récit biblique, est le plus ancien exemple d’énergie cinétique, qui à cette occasion a servi à faire tomber un homme de près de dix pieds de haut avec seulement une fronde et une pierre.

Des balles aux missilesLes balles sont un autre exemple d’énergie cinétique, mais la technologie a permis le développement d’armes plus sophistiquées pouvant parcourir plusieurs kilomètres par seconde : elles sont actuellement utilisées dans les systèmes de défense anti-balistique et anti-missile.

Ce que le United States Air Force Research Laboratory (AFRL) propose maintenant, comme expliqué dans un nouveau rapport, est d’utiliser des armes cinétiques avancées, telles que des lasers, des dispositifs à radiofréquence, des micro-ondes à haute puissance et des faisceaux de particules, pour générer un effet inhabituel. champ de force sur tout le territoire américain.

“D’ici 2060, une flotte ou une constellation suffisamment importante de systèmes d’armes à énergie dirigée à haute altitude pourrait fournir un parapluie de défense antimissile, dans le cadre d’un système de défense en couches, si de tels concepts s’avèrent abordables et nécessaires”, note le rapport de l’AFRL.

Parapluie nucléaireLe résultat visé est de parvenir à une sorte de parapluie nucléaire ou de missile balistique qui pourrait être opérationnel d’ici vingt ans, même si cela nécessitera un développement technologique substantiel.

Le champ de force, selon le rapport, serait créé par des camions ou des satellites équipés de lasers, qui pourraient être utilisés pour former une barrière en forme de dôme à travers le pays.

Tout missile ou avion qui tenterait de pénétrer dans le champ de force serait détruit en entrant en contact avec les faisceaux puissants, selon le rapport.

Les armes à énergie dirigée modernes frappent leur cible avec une énergie hautement focalisée, notamment des lasers, des micro-ondes et des faisceaux de particules alimentés par l’IA.

Des drones à l’horizonL’une des grandes préoccupations du Pentagone est la défense contre les drones offensifs. Les systèmes à énergie dirigée d’aujourd’hui ont des portées « proches d’un kilomètre », explique le rapport de l’AFRL.

L’idée du Pentagone est d’atteindre la capacité d’impact à de plus grandes distances, de plusieurs kilomètres, au moyen de faisceaux laser de centaines de kilowatts, avec des effets destructeurs à des distances tactiquement pertinentes.

Il est même proposé avec ce développement de pouvoir détruire des essaims de drones simultanément, grâce aux nouvelles armes à énergie cinétique dirigée.

Le rapport note également que les systèmes à énergie dirigée jouent déjà un rôle clé dans les opérations militaires à travers le monde, y compris la défense aérienne, l’identification des cibles, le suivi du contre-espionnage, la recherche et la reconnaissance (ISR) et la guerre électronique (GE).

Des dangers cachésIl ajoute que les armes à énergie dirigée (DEW) sont si répandues qu’elles peuvent se retrouver entre les mains de pays et d’organisations capables de causer des dommages considérables à d’autres territoires.

Par conséquent, il soulève la nécessité d’accorder aux États-Unis la capacité de se défendre contre ces éventualités dangereuses.

Outre les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et l’Inde développent des armes à énergie dirigée, tandis que l’Iran et la Turquie affirment en posséder déjà certaines.

Cette situation peut être compliquée car le rapport envisage un développement rapide des armes DEW au cours des 40 prochaines années.

L’étude examine les progrès potentiels vers les armes à laser, les micro-ondes de haute puissance et les armes à faisceau de particules, bien que pour ces dernières, l’AFRL affirme que malgré des années de recherche, ces armes n’ont toujours pas été testées et sont probablement encore du domaine de la science. la fiction, même dans les années 2060, met en avant Breaking Defense.

Fiction ou réalité ? Le Laboratoire de recherche de l’Air Force et d’autres laboratoires envisagent des applications futures de versions plus avancées des concepts actuels d’armes à énergie dirigée, note The Drive.

Il ajoute : Il peut être exagéré d’appeler un système automatisé à micro-ondes haute puissance contre les drones un « champ de force », mais au moins certains parallèles peuvent être établis entre les concepts.

En fait, si un tel système était conçu pour être de nature omnidirectionnelle, il fonctionnerait un peu comme un champ de force tel que nous le voyons dans la science-fiction, prévient le magazine.

Et The Drive conclut : En fin de compte, ce nouveau rapport AFRL montre que les capacités énergétiques dirigées prometteuses deviennent enfin le champ de bataille d’aujourd’hui, qu’elles soient appelées champs de force ou non. Si nous avons effectivement déjà franchi le “point de basculement” indiqué dans le rapport, les guerres du futur ressembleront certainement à ce que l’on ne voyait auparavant que dans la science-fiction.

Référence

Directed Energy Futures 2060. Visions pour les 40 prochaines années des technologies de l’énergie dirigée par le département de la Défense de l’USD. Laboratoire de recherche de l’armée de l’air, 2021.

Image du haut : Un laser du laboratoire de recherche de l’Air Force au Nouveau-Mexique qui devrait faire partie du futur « champ de force ». Photo ARMÉE DES ÉTATS-UNIS.