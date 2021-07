Un puissant flux de trésorerie peut pousser le stock ORCL à 118 $

Oracle (NYSE :ORCL) l’action semble encore plus sous-évaluée qu’en avril. À l’époque, j’avais dit que cette société de logiciels cloud valait au moins 30% de plus que son prix du 14 avril de 76,78 $. Cela a mis la valeur des actions ORCL à environ 100 $ par action. Aujourd’hui, avec son flux de trésorerie disponible (FCF) au quatrième trimestre en hausse de 19% en glissement annuel (YOY), attendez-vous à voir l’action ORCL augmenter de 34,5% à 118 $ par action.

Oracle est une centrale de trésorerie. Mais jusqu’à présent, l’action ORCL ne semble pas refléter ses énormes capacités de génération de trésorerie.

Voici comment j’ai estimé sa valeur cible : j’ai utilisé ses marges de FCF historiques pour prévoir ses FCF à l’avenir. Ensuite, j’ai appliqué ce chiffre à une métrique de rendement FCF crédible pour obtenir sa valeur cible.

Estimation des marges FCF et FCF d’Oracle

Le 15 juin, la société a publié son rapport sur les résultats du quatrième trimestre fiscal et de l’exercice pour la période se terminant le 31 mai. Il a montré que le chiffre d’affaires avait augmenté de 8%, principalement grâce aux activités liées à ses services et licences cloud. Son résultat net est en hausse de 11% sur une base non-GAAP pour l’exercice.

Le FCF s’élevait à 13,752 milliards de dollars, en hausse de 18,8% par rapport à 11,575 milliards de dollars l’année précédente. J’aime utiliser le FCF comme mesure de la rentabilité d’une entreprise. Il coupe à travers toutes les absurdités et les chiffres comptables que les entreprises utilisent pour camoufler leurs performances. Le FCF est ce qu’une entreprise utilise pour payer ses dividendes, réduire sa dette et racheter des actions. Sans FCF, rien de tout cela ne peut se produire facilement.

Au cours de l’exercice 2021, la société a dégagé une marge de FCF élevée. Son FCF du quatrième trimestre représentait 100 % du résultat net et représente 34 % de ses 40,479 milliards de dollars de revenus totaux pour l’année. C’est une marge extrêmement élevée. L’an dernier, sa marge n’était que de 29,6 %.

C’est légèrement mieux que certains des pairs d’Oracle. Par example, ServiceMaintenant (NYSE :À PRÉSENT) a une marge FCF de 32,65 % sur la base de son FCF historique sur 12 mois glissants (TTM) au premier trimestre. Son FCF de 1,5783 milliard de dollars divisé par ses ventes de 4,8335 milliards de dollars est de 32,65%.

De même, VMWare (NYSE :VMW) avait une marge TTM FCF de 33,1 %.

Valoriser l’action ORCL à l’aide du rendement FCF

Nous pouvons utiliser cette marge pour estimer le FCF d’Oracle à l’avenir. Les analystes interrogés par Yahoo! Les prévisions financières des ventes atteindront 42,25 milliards de dollars au cours de l’année se terminant le 31 mai 2022. Si nous appliquons la marge historique de 34% FCF d’Oracle, nous pouvons estimer que FCF atteindra 14,465 milliards de dollars. C’est 6,6% de plus que son FCF l’an dernier. Maintenant, nous pouvons utiliser ce chiffre pour évaluer le stock ORCL.

À l’heure actuelle, Oracle a une capitalisation boursière de 238,97 milliards de dollars. Puisqu’il a fait 13,572 milliards de FCF, cela équivaut à un rendement FCF de 5,67 %. Cependant, ce rendement est trop bon marché compte tenu de sa rentabilité FCF.

Par exemple, ServiceNow a produit 1,5783 milliard de dollars en TTM FCF par rapport à sa valeur marchande de 110,66 milliards de dollars. Cela correspond à un rendement FCF de 1,43%. Et n’oubliez pas que Service Now a eu une marge légèrement inférieure à celle d’Oracle au cours des 12 derniers mois. Par conséquent, l’action ORCL devrait avoir un plus bas FCF plus proche de 1,43% plutôt que son rendement de 5,67% FCF aujourd’hui.

Cependant, VMWare a un rendement FCF légèrement plus élevé. Son TTM FCF au premier trimestre était de 3,989 milliards de dollars, par rapport à sa capitalisation boursière actuelle de 66,28 milliards de dollars. Cela correspond à un rendement FCF de 6%. La moyenne de ces deux pairs Oracle est un rendement FCF de 3,715%.

Valeur actuelle de l’action ORCL

Nous pouvons utiliser ce rendement FCF moyen de 3,715% pour valoriser l’action ORCL. Divisons sa prévision de mai 2022 FCF de 14,465 milliards de dollars par 3,715%. Cela équivaut à une valeur marchande de 389,37 milliards de dollars. Cela implique une hausse potentielle de 62,9% de l’action ORCL par rapport à sa capitalisation boursière de 238,97 milliards de dollars. Cela signifie que son objectif de cours est d’environ 142,96 $ sur la base du cours de clôture d’hier de 87,76 $.

En fait, même si nous utilisons un rendement FCF plus élevé de 4,5%, le marché cible s’élève à 321,44 milliards de dollars. C’est encore 34,5% de plus que sa capitalisation boursière actuelle. Cela signifie qu’une évaluation prudente de l’action ORCL est de 118 $ par action, en hausse de 34,5% par rapport au prix d’hier.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.