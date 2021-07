Un quart des hommes du GOP ont une opinion favorable des nationalistes blancs 10z viral

in

Environ un quart des électeurs républicains masculins disent avoir une opinion favorable des nationalistes blancs – une forte augmentation depuis que la même question a été posée au cours de la période de deux jours qui comprenait l’insurrection meurtrière du Capitole.

De nombreux participants aux émeutes du Capitole étaient des nationalistes blancs, et la popularité de leur idéologie a augmenté depuis lors parmi les hommes républicains.

On a demandé aux répondants à un sondage Morning Consult publié cette semaine « Avez-vous une opinion favorable ou défavorable sur chacun des éléments suivants ? Nationalistes blancs », et bien que tous les groupes interrogés aient majoritairement des opinions défavorables, les hommes républicains ont exprimé le plus haut niveau de soutien.

Parmi tous les répondants, seulement 10 pour cent ont déclaré avoir une opinion “très favorable” ou “plutôt favorable” des nationalistes blancs, contre 67 pour cent défavorable.

Parmi les sous-groupes politiques, 23 % des hommes républicains avaient des opinions « très favorables » ou « plutôt favorables » sur les nationalistes blancs, contre 58 % défavorables, dont 45 % « très défavorables ».

Aucune autre sous-catégorie ne s’en est approchée.

Ce niveau de soutien marque une forte augmentation par rapport au même sondage réalisé les 6 et 7 janvier, alors que les émeutes du Capitole se déroulaient. Dans ce sondage, en réponse à la même question, 18% des hommes républicains ont déclaré avoir des opinions « très favorables » ou « plutôt favorables » sur les nationalistes blancs.

Ces 18% parmi les hommes républicains étaient les mêmes que dans un sondage réalisé il y a un an, en juillet 2020.

