Un quasi-accident invisible avec Alonso a coûté à Ocon une place en Q3 · .

Alpine aurait pu revendiquer des positions de départ parmi les 10 premières pour ses deux voitures dans le Grand Prix de Turquie d’aujourd’hui sans un incident malheureux impliquant les deux pilotes qui n’a pas été montré lors de la diffusion des qualifications.

Fernando Alonso a atteint la Q3 et partira de la cinquième place sur la grille. Mais son coéquipier Esteban Ocon n’a pas réussi à se qualifier pour le top 10 des tirs au but et s’alignera 12e.

Ocon a expliqué qu’il avait été retenu par une autre voiture lors de son dernier run en Q2. « J’ai dû faire le tour à cause du trafic, malheureusement, je n’ai donc pas pu faire la dernière tentative », a-t-il déclaré. « Cela aurait probablement suffi pour entrer en Q3. »

La voiture en question appartenait à son coéquipier, qu’il a rattrapé au virage quatre. Alonso, qui n’était pas sur un tour rapide, s’est écarté pour laisser passer son coéquipier, mais alors qu’Ocon accélérait à la sortie du virage, il a glissé large et a presque heurté l’autre Alpine. « Putain d’enfer », s’est-il exclamé après avoir reculé pour éviter Alonso, ruinant ses genoux.

Comme l’a expliqué le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, si Alonso n’avait pas été là, Oocon aurait pu se remettre de son erreur et continuer.

« Son dernier run en Q2 a été ce que nous appelons un « rapide de préparation ». Une préparation pour les pneus et un tour rapide. Quand il a commencé son tour rapide, je pense qu’il a un peu vacillé à la sortie du virage quatre, entre quatre et cinq, qui est assez étroit, avec beaucoup de virages les uns après les autres sur la piste.

« Fernando était là sur le côté gauche, très lent, prêt à le laisser passer. Il est donc sorti de quatre et normalement il aurait traversé vers la droite pour en prendre cinq et a en fait vacillé et a glissé et s’est retrouvé juste derrière Fernando et a dû freiner et abandonner son tour.

« De toute évidence, si la voiture de Fernando n’avait pas été là, il aurait sauvé son tour car il aurait pu entrer dans le cinquième virage dans une trajectoire sous-optimale. Mais Fernando a dû mettre sa voiture quelque part et c’était le meilleur endroit où il aurait pu la mettre.

Budkowski a déclaré que l’équipe avait examiné l’incident avec les pilotes et qu’il n’y avait aucune rancune entre les deux.

« Esteban était d’accord avec ça », a-t-il déclaré. «Nous avons tous regardé la vidéo ensemble et il était d’accord avec ça. Les deux pilotes se sont également exprimés après les qualifications pour s’assurer qu’il n’y avait pas de malentendu. C’est donc un chapitre clos.

Cependant Budkowski soupçonne qu’il a refusé à Ocon la chance de rejoindre son coéquipier dans le top 10 sur la grille. « Il avait le rythme pour se faufiler en Q3 », a-t-il déclaré. « Pas confortablement, mais je pense qu’il aurait été en Q3 avec son dernier tour. »

