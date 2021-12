Un quatrième chèque de relance d’une valeur de 600 $ arrive, mais il y a une date limite pour postuler

La nouvelle législation du président Biden sur les contrôles de relance a peut-être rencontré un barrage routier plus tôt ce mois-ci, mais il existe également une façon à moitié pleine d’examiner la situation – si vous regardez d’assez près.

Cette législation, la loi Build Back Better de près de 2 000 milliards de dollars, comprend une disposition finançant une autre année de contrôles de relance. Les paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants, pour être exact. Les démocrates au Congrès prévoient de réessayer de l’adopter au début de 2022 – mais il n’y a toujours aucune garantie. En attendant, voici une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent toujours obtenir de nouveaux chèques de relance. Juste parce que le Congrès n’a pas encore financé les nouveaux paiements de crédit d’impôt pour enfants ? Cela ne ferme pas la porte à de nouveaux paiements de relance pour le moment. Les États et les villes du pays, par exemple, peuvent certainement passer… ce qu’ils veulent sur ce point.

La date limite de vérification des stimuli approche

Ainsi, d’ailleurs, d’autres organismes au sein du gouvernement fédéral peuvent le faire. En fait, la date limite pour un tel contrôle de relance approche à grands pas. Pour les agences d’État et les organisations à but non lucratif, cependant, les particuliers ne peuvent pas demander directement ce paiement particulier.

Celui-ci est un chèque de 600 $ dans le cadre du programme de subventions de secours pour les travailleurs agricoles et alimentaires. Selon le département américain de l’Agriculture, « les entités recevant des récompenses distribueront ensuite des paiements de secours aux travailleurs agricoles de première ligne et aux travailleurs de l’emballage de viande qui ont engagé des dépenses pour se préparer, prévenir l’exposition et répondre à la pandémie de COVID-19.

« L’USDA encourage fortement les petites organisations à s’associer ou à s’associer avec des organisations nationales pour soumettre des demandes afin de garantir que ce soutien a la portée et la distribution la plus large possible pour les travailleurs agricoles et alimentaires des États-Unis. »

Sur la somme totale, 20 millions de dollars sont également destinés à une subvention ou à des subventions pour les employés des épiceries. Et le 8 février 2022 est la date que les agences participantes doivent encercler sur leur calendrier.

Travailleurs essentiels

Ces fonds permettant un nouveau chèque de relance sont destinés à bénéficier à un groupe spécifique d’Américains. Ce sont les travailleurs essentiels dans tout, des épiceries aux installations de conditionnement de viande, qui ont permis à des millions d’Américains supplémentaires de rester à la maison et de surmonter la pandémie de COVID-19.

Malheureusement, en raison de la nature du travail que ces personnes accomplissent au quotidien, il était nécessaire qu’elles soient physiquement présentes et souvent à proximité les unes des autres. Vous ne pouvez pas approvisionner les étagères des épiceries, par exemple, via un arrangement de travail à distance. Ces nouveaux paiements de relance sont donc considérés comme une sorte de bonus et un « merci » bien mérité pour le travail pendant la pandémie de coronavirus.

Comment ça fonctionne

La façon dont ces distributions de contrôle de relance fonctionneront :

Comme indiqué ci-dessus, une échéance clé approche à grands pas. Les agences d’État et les groupes à but non lucratif solliciteront une partie des fonds du programme de subventions de secours aux travailleurs agricoles et alimentaires. Et ils devront le faire d’ici la fin de la journée du 8 février 2022. Ces entités peuvent en savoir plus sur la façon de postuler ici.

Les destinataires individuels des chèques de relance demanderont ensuite un paiement auprès de ces entités à un moment donné en 2022.

En annonçant cet effort à l’automne, le secrétaire à l’Agriculture, Tom Vilsack, a déclaré que ces Américains méritaient nos remerciements pour le travail qu’ils ont accompli pendant la pandémie. « Ils méritent d’être reconnus pour leur résilience et leur soutien financier dans leurs efforts pour répondre aux besoins personnels et familiaux tout en continuant à fournir des services essentiels.

« Ce programme de subventions est une autre composante des efforts de cette administration pour garantir que l’aide visant à atténuer les effets de la pandémie est distribuée à ceux qui en ont le plus besoin. »