Un quatrième chèque de relance jusqu’à 2 000 $ arrive si vous vivez dans l’un de ces 4 États • .

Dans l’immobilier, le mantra en trois mots qui fait souvent la différence entre le succès et l’échec est l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement. La même chose peut être dite pour ce qui se passe actuellement aux États-Unis en ce qui concerne l’inévitabilité (ou non) de plus de contrôles de relance, et où ils sont envoyés.

Les choses sont au point mort en ce moment au niveau fédéral, en ce qui concerne une quatrième ronde de paiements. La troisième vague de chèques, d’un montant de 1 400 $, continue d’arriver jusqu’aux destinataires. Et les chèques de relance sous la forme de paiements de crédit d’impôt pour enfants ont également commencé. Tout cela pour dire qu’il ne semble pas y avoir beaucoup de volonté politique en ce moment pour lancer le bal sur un quatrième contrôle de relance. À Washington DC, du moins.

Plus de contrôles de relance à venir dans ces États

Au niveau de l’État, cependant, la situation est bien différente. Certaines législatures et gouverneurs, comme en Californie, ont soutenu les efforts visant à orienter davantage les contrôles de relance vers les résidents de leurs États. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé un accord sur le budget de l’État ces derniers jours, parmi lesquels un nouveau chèque de relance de l’État.

Des millions de Californiens qui gagnent entre 30 000 $ et 75 000 $ par an recevront un paiement supplémentaire de 600 $ en septembre. Ces chèques de relance sont également une extension de l’effort de relance californien qui a déjà envoyé des chèques de relance de 600 $ aux résidents des États à faible revenu. Soit dit en passant, les contribuables californiens ayant des personnes à charge peuvent obtenir 500 $ supplémentaires. L’État va même au-delà de l’offre de chèques de relance – grâce à un total de 5,2 milliards de dollars inclus dans le budget de l’État pour aider les locataires et les propriétaires à faible revenu.

Cette aide est destinée à couvrir 100 % de l’arriéré de loyer. Et pas seulement cela, mais aussi un loyer potentiel pour plusieurs mois dans le futur. Le plan de relance californien comprend également 2 milliards de dollars supplémentaires pour les factures d’eau et de services publics en souffrance.

Voici, en attendant, ce qui se passe dans ce sens dans trois autres états :

Floride

Le budget de l’État signé par le gouverneur de Floride Ron DeSantis en juin comprend davantage de chèques de relance pour les Floridiens dans des données démographiques spécifiques. Des paiements de 1 000 $ vont aux premiers intervenants et aux enseignants. Environ 174 000 des premiers et 175 000 des seconds (avec 3 000 directeurs d’école), par Bloomberg.

Texas

Le Texas est un peu aberrant parmi les États que nous mentionnons ici. Il n’a rien adopté au niveau de l’État pour tous les résidents. Cependant, certains districts scolaires de l’État de Lone Star ont commencé à distribuer des paiements de relance aux enseignants. Les enseignants d’Irving, par exemple, reçoivent un paiement unique de 2 000 $. Les employés des districts scolaires de Fort Worth et d’Arlington obtiennent quelque chose d’encore mieux – une augmentation de 4 %.

Nouveau Mexique

Le Nouveau-Mexique, quant à lui, a autorisé les résidents de l’État à demander un allégement de la relance sous la forme de plus de contrôles de relance. Cette semaine, l’État a annoncé que près de 6 400 personnes ont demandé une tranche de 5 millions de dollars allouée à cet effort. Et plus de 4 600 reçoivent des paiements de relance uniques de 750 $.

