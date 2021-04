Un quatrième contrôle de relance est-il en cours? Voici ce que nous savons – .

Voici la chose à propos des perspectives d’un autre nouveau chèque de relance – pour être plus précis, un quatrième paiement direct de secours contre les coronavirus, qui est déjà demandé dans certains cercles, y compris par un certain nombre de sénateurs progressistes américains et de membres de la Chambre des représentants.

Un argument peut certainement être fait pour un nouveau contrôle de relance. Une étude de l’Urban-Brookings Tax Policy Center, par exemple, a révélé qu’un autre chèque aiderait à sortir plus de 6 millions d’Américains de la pauvreté. Dans le même ordre d’idées, l’Economic Security Project – une initiative politique de gauche plaidant pour un revenu de base universel – a publié un rapport soulignant que les chèques de relance ont «joué un rôle de premier plan en aidant les Américains à garder la tête hors de l’eau pendant cette récession». Pendant ce temps, les raisons de penser qu’un nouveau chèque de relance pourrait être plus long qu’autre chose à ce stade incluent le fait qu’il ferait sans aucun doute face à une montée encore plus difficile que la dernière série de paiements. Et le président Biden, ainsi que son attaché de presse Jen Psaki, n’ont presque rien dit sur un quatrième contrôle de relance à ce stade non plus.

Voici un aperçu de la raison pour laquelle personne ne devrait s’attendre à un quatrième test de relance, du moins dans l’état actuel des choses, de si tôt:

La loi de relance que le président Biden a promulguée le 11 mars, rappelez-vous, n’a pas obtenu le soutien d’un seul républicain au Congrès. Non seulement cela, mais certains démocrates modérés étaient instables, se demandant pourquoi un troisième contrôle de relance dans le cadre d’un autre plan de relance massif si peu de temps après le deuxième contrôle de relance de décembre était nécessaire. En conséquence, les démocrates ont dû faire adopter le projet de loi par une manœuvre législative appelée «réconciliation» qui a permis son adoption par un vote à la majorité simple.

Il y avait beaucoup de teintes et de cris sur ce processus, certains républicains criant au scandale, mais le processus a fonctionné. Il y a une chance que les démocrates puissent décider d’attacher un quatrième chèque de relance au grand paquet d’infrastructure que le président et les démocrates sont en train de lancer au Congrès, ce qui représente une grande initiative de dépenses pour soutenir la modernisation de choses comme les routes, les ponts et les systèmes d’eau autour. le pays, mais le calcul à considérer est que la dernière fois, les démocrates tremblants pourraient l’être encore plus cette fois-ci.

Pourquoi? Eh bien, en partie parce que la situation liée au COVID aux États-Unis s’améliore, lentement mais sûrement. Selon les données du CDC, plus de 50% des adultes américains ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19. De plus, l’ancien chef de la FDA, le Dr Scott Gottlieb, prédit que les cas de coronavirus aux États-Unis vont considérablement baisser à mesure que nous approchons du mois de mai à cause de ce fait. Ces faits sont liés à l’amélioration de l’économie, par conséquent – et une amélioration de l’économie semblerait éviter la nécessité d’un nouveau contrôle de relance.

Cependant, ce n’est pas parce que nous ne recevrons peut-être pas un quatrième chèque de relance étiqueté comme tel que plus d’aide financière du gouvernement fédéral ne sera bientôt versée aux Américains. Au contraire, consultez certaines de nos couvertures précédentes pour plus de détails sur cette aide financière qui, selon vous, équivaut à des contrôles de quasi-relance qui arriveront bientôt à certains Américains à la suite de la pandémie de coronavirus:

