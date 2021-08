Un quatrième contrôle de relance est-il en route ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent • .

in

Jusqu’à présent cette année, depuis l’adoption de la loi de relance de 1,9 billion de dollars en mars, l’IRS a émis plus de 169 millions de chèques de relance aux Américains. Le mois dernier, 2,3 millions de personnes supplémentaires ont reçu l’un des troisièmes chèques de relance, pour 1 400 $. Cela a porté le montant total des chèques de relance que les Américains ont reçus depuis le début de la crise à 3 200 $. Les Américains ont reçu deux chèques sous le président Trump, pour 1 200 $ et 600 $, plus le chèque de 1 400 $ du président Biden. En attendant, voici où en sont les choses, en ce qui concerne une quatrième mise à jour du contrôle de relance.

Certains politiciens et dirigeants nationaux continuent de réclamer cela. Depuis, bien sûr, la situation financière de millions d’Américains reste précaire grâce à la pandémie de coronavirus. Selon l’agence d’évaluation du crédit TransUnion, par exemple, environ 4 personnes sur 10 déclarent que leur revenu est toujours inférieur à son niveau d’avant la pandémie.

Quatrième mise à jour du contrôle de relance

La question, cependant, est de savoir dans quelle mesure il est réaliste de voir que les quatrièmes contrôles de relance pourraient se concrétiser.

Voici une façon de le voir. Si les défenseurs pensent que les paiements devraient être liés aux conditions actuelles, l’économie semble mûre pour une toute nouvelle vague. Par exemple, environ 14,6 millions de personnes reçoivent actuellement une sorte d’assistance liée au chômage, selon un reportage. Le taux de chômage de 5,9% est toujours bien supérieur au niveau d’avant COVID de 3,5%, et la masse salariale américaine a licencié des millions de travailleurs.

En conséquence, 21 sénateurs démocrates américains ont signé une lettre datée du 30 mars au président Biden, appelant non seulement à un quatrième paiement de relance, mais à des chèques récurrents. Bon nombre de leurs électeurs disaient aux sénateurs que le troisième chèque de relance, de 1 400 $, leur durerait peut-être jusqu’en juin.

Bonnes nouvelles

Alors que cette pétition Change.org appelant à des paiements récurrents continue d’accumuler des signatures sur son chemin à 2,8 millions, en attendant, il y a de bonnes nouvelles – en quelque sorte.

La Maison Blanche Biden ne semble pas vouloir se battre pour un quatrième contrôle de relance pour le moment. Mais cela n’a pas vraiment d’importance non plus, car davantage de contrôles de relance ont déjà commencé à s’appliquer aux Américains. La forme est cependant très différente de celle qui précédait.

Alors que les contrôles de relance précédents étaient des affaires ponctuelles, ces nouveaux contrôles sont structurés un peu différemment. La loi de relance de mars a également élargi un avantage appelé crédit d’impôt fédéral pour enfants. Et voici comment il est payé.

La moitié viendra l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt, comme d’habitude. L’autre moitié est versée maintenant, sous forme de six chèques mensuels de juillet à décembre. La taille des chèques dépend du nombre d’enfants admissibles dans un ménage. Mais ils totaliseront généralement plusieurs centaines de dollars par mois, chaque mois, jusqu’au 15 décembre. Consultez ce portail de l’IRS pour tout ce que vous devez savoir sur les paiements du crédit d’impôt pour enfants.

