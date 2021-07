Un quatrième Schumacher est-il sur la route de la Formule 1 ?

in

David Schumacher vise à être le quatrième membre de sa famille à atteindre la F1 après avoir ouvert son compte de victoire en Formule 3.

Michael, le septuple champion du monde, est bien sûr le plus célèbre des Schumacher. En 1997, il a été rejoint sur la grille par son jeune frère, Ralf, qui est resté 11 saisons.

Cette année, le fils de Michael, Mick, est au milieu de sa première campagne avec l’équipe Haas. Aujourd’hui, son cousin David, le fils de Ralf âgé de 19 ans, progresse également vers la catégorie élite du sport automobile.

Pour sa deuxième année complète de course dans le championnat FIA de Formule 3, David obtient de meilleurs résultats. Son premier top 10 était également sa première victoire, lors de la deuxième des trois courses du Red Bull Ring lors du week-end du Grand Prix d’Autriche.

En conséquence, Schumacher, qui conduit pour l’équipe Trident avec Jack Doohan et Clement Novalak, se retrouve 14e au classement des points derrière le leader en fuite Dennis Hauger de Norvège.

Parlant du moment où il s’est retrouvé sur la plus haute marche du podium au Red Bull Ring, Schumacher a déclaré à RTL : « J’ai baissé les yeux et j’ai vu mon père, qui était extrêmement heureux. Mon équipe était heureuse et mon ingénieur a même eu des larmes de joie.

“Vous n’oubliez jamais votre première victoire dans une catégorie élevée et c’était juste un sentiment incroyable.”

Schumacher a déclaré qu’être capable d’exécuter cette victoire en Autriche était un poids pour lui en montrant qu’il avait ce qu’il fallait pour obtenir des succès aussi importants.

“Cela a définitivement résolu quelque chose en moi”, a-t-il ajouté. “La pression a définitivement baissé, cela a aidé et je me sens mieux maintenant.”

Et qu’en est-il de la perspective de suivre les traces de son père, de son oncle et de son cousin en atteignant la Formule 1 ?

La première étape sera clairement de passer en F2, la catégorie dans laquelle son cousin aîné a été champion l’année dernière sur la voie de son entraînement en F1 pour Haas.

Interrogé sur la taille du rêve, Schumacher a répondu : « Je dirais sur une échelle de 1 à 10, probablement 100 ! Le rêve est toujours là et le sera toujours.

“Je vais tout donner pour y arriver et j’espère que ça marchera.”

