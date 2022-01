Un Rahm stellaire égale Cameron Smith en l’absence de la dernière journée

Cameron Smith et Jon Rahm ont joué ce samedi dans un concours féroce pour la tête du tournoi de golf de championnat à Kapalua (Hawaii), dans une journée au cours de laquelle les deux ont montré leur génie et affiché leur meilleur match jusqu’à présent dans le championnat, qui, après ce troisième tour ils sont arrivés dans les tables en attendant la manche finale.

Les deux ont partagé le même tee dans ce troisième tour dans lequel Smith a commencé avec trois coups d’avantage, qui a été réduit à deux après les neuf premiers trous dans lesquels l’Australien a accumulé trois birdies et l’Espagnol et numéro un mondial 5 birdies pour un bogey.

Cependant, le meilleur restait à venir sur le Kapalua Plantation Course et les succès de l’un ont été reproduits par ceux de l’autre sans solution de continuité jusqu’au trou 15 -par cinq- Barrika a répondu avec un aigle à un birdie de Smith qui a apporté lui encore plus près, pour égaliser avec un autre coup de moins sur ce trou au 18.

Au total, Rahm a ajouté un aigle et onze birdies pour un bogey, 61 coups (12 sous la normale et la meilleure carte à ce jour du championnat avec l’Américain Justin Thomas), tandis que Cameron Smith a ajouté neuf birdies et aucune erreur pour totaliser les deux 193 coups (-26).

La troisième place du podium est occupée par l’Américain Daniel Berger encore une fois avec 66 coups sûrs (7 sous la normale) après avoir clôturé avec sept oiselets et totalisant 198 coups sûrs en trois rondes.

Justin Thomas, la meilleure carte aujourd’hui avec Rahm, a ajouté 8 birdies et deux eagles dans ce troisième tour, ceux-ci sur les trous 5 et 15, tous deux par 5, ce qui lui a permis de remonter de 24 places à la huitième position avec un total de 202 hits (17 sous le pair).

Pour sa part Collin Morikawa, bien qu’il ait amélioré les deux tours précédents, il est resté loin du sommet douze coups de Rahm.