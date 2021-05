Un raid de la police montre qu’une ferme de crypto et une ferme de marijuana se ressemblent plus que vous ne pourriez l’imaginer

29/05/2021 à 13:37 CEST

le extraction de crypto-monnaie il devient de plus en plus courant dans les pays du premier monde. Des ordinateurs avec des cartes graphiques très puissantes sont nécessaires. qui rend le marché des cartes très cher, et avoir des centaines d’ordinateurs connectés au réseau électrique simultanément. Cela a évidemment généré des problèmes environnementaux qui suscitent de grands doutes quant à sa durabilité. En fait, Elon Musk lui-même a abandonné le bitcoin après avoir envisagé ce n’était pas durable dans ce que beaucoup ont considéré comme une manœuvre de spéculation.

Ainsi, les fermes de crypto-monnaie ils dégagent beaucoup de chaleur. Quelque chose qui arrive aussi avec fermes hydroponiques de marijuana. Fait qui a poussé la police britannique à a confondu une ferme de crypto-monnaie avec une ferme de marijuana provoquant un drôle de malentendu. L’extraction de crypto-monnaie n’est pas interdite, alors que les fermes de marijuana le sont évidemment. Cependant, la police utilise des caméras thermiques pour détecter les endroits où il y a des plantations de marijuana et effectue ensuite une descente lorsqu’elle obtient l’autorisation de la justice.

Et si c’était illégal et ils commettent de nombreuses fermes de crypto-monnaie ainsi que de la marijuana est de se connecter à la lumière sans engager le service, en établissant une connexion avec votre ligne. C’est une illégalité flagrante et il est une autre des façons dont ces types de fermes sont découverts.