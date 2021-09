Un ralentissement de la tendance baissière à moyen terme laisse présager un retour haussier pour Ethereum

Le prix de l’ETHUSDT s’effondre finalement d’environ 21% après s’être négocié dans un canal en expansion formé par une configuration de divergence baissière et haussière le 03 septembre 21h00 et le 05 septembre 21h00.

Graphique ETHUSDT 4 heures

Analyse des prix ETH

publicité

Ce mouvement de prix a finalement été ressenti sur la période quotidienne, mettant fin au biais de tendance haussière à moyen terme et à une transition vers une tendance baissière. Une première tentative des taureaux a cédé à une autre vente de 25% qui a commencé le 17 septembre 21 20h00.

Scénario haussier et baissier

La récente divergence haussière du 21 septembre 21 20h00 a entraîné un ralentissement de la baisse des prix antérieure et une éventuelle hausse du prix de l’ETH pourrait être imminente. Les déclarations négatives envers les transactions de crypto-monnaie de la Banque centrale de Chine (PBOC) semblent perdre de la vigueur et les traders pourraient commencer à augmenter leur position d’achat après une avance au-dessus de la résistance de 3174,50 $.

D’un autre côté, une rupture du support de 2 652,00 $ peut laisser présager la poursuite de la tendance baissière.

Niveaux intrajournaliers de l’ETH

Taux au comptant : 2916,71 $ Tendance : Biais baissier Volatilité : Faible Support : 2652 $ et 2733 $ Résistance : 3676,28 $ et 3174,50 $

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Sunil est un entrepreneur en série et travaille dans l’espace blockchain et crypto-monnaie depuis 2 ans maintenant. Auparavant, il a co-fondé Govt. of India a soutenu la startup InThinks et est actuellement rédacteur en chef chez Coingape et PDG de SquadX, une startup fintech. Il a publié plus de 100 articles sur la crypto-monnaie et la blockchain et a aidé un certain nombre d’ICO à réussir. Il a co-conçu une formation industrielle en développement de blockchain et a animé de nombreuses interviews dans le passé. Suivez-le sur Twitter à @sharmasunil8114 et contactez-le à sunil (at) coingape.com

Lien source

Affichage des messages : 22