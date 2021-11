Un rallye du Père Noël… d’un niveau record ?

Est-ce que le marché étant à un niveau record nuit aux chances de plus de gains du Père Noël ? … un indice tiré des dernières données sur les dépenses de consommation … des anecdotes amusantes sur le rallye du Père Noël

Sommes-nous avides de nous attendre à un rallye du Père Noël alors que le S&P est déjà à son plus haut niveau historique (et jusqu’à 25 % jusqu’à présent cette année) ?

Source : StockCharts.com

Fait intéressant, il s’avère que la plupart des gens utilisent le terme « Rassemblement du Père Noël » d’une manière différente de son sens initial. Donc, avant même de répondre à notre question, nous devons clarifier de quoi nous parlons lorsque nous utilisons le terme « rallye du Père Noël ».

Heureusement, nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, l’ont fait pour nous dans leur dernier Trader stratégique mettre à jour. Le numéro offre une excellente histoire du marché, et il lève le rideau sur la façon dont deux commerçants de classe mondiale envisagent les chances de nouveaux sommets historiques à l’approche des vacances.

Aujourd’hui, regardons la mise à jour de John et Wade pour savoir si le Père Noël organisera un rassemblement cette année ou non.

***La définition moderne du Rallye du Père Noël versus la définition historique

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes derrière Trader stratégique. Ce service de négociation de premier ordre combine des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et un historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient à la hausse, à la baisse ou sur le côté.

Dans la mise à jour de mercredi, ils ont commencé par souligner la définition changeante du «rassemblement du Père Noël». De leur mise à jour :

Le terme a été inventé pour la première fois par l’analyste de marché Yale Hirsch dans The Stock Trader’s Almanac de 1972. Tel que défini à l’origine, un rassemblement du Père Noël pourrait avoir lieu pendant la période couvrant les cinq derniers jours de bourse de l’année précédente et les deux premiers jours de bourse de la nouvelle année. Les performances du marché au cours de ces jours de bourse sont utilisées par les traders d’almanachs comme indicateur de la performance probable du marché l’année prochaine. Selon Jeff Hirsch (fils de Yale), une solide performance au cours de cette période peut être un bon signe pour le marché, mais « Si le Père Noël ne parvient pas à appeler, les ours pourraient venir à Broad and Wall » – l’emplacement du New York Stock Échanger. Cependant, depuis 1972, de nombreux analystes et commentateurs utilisent le terme « Rallye du Père Noël » pour couvrir la période allant de début décembre – ou même dès le « Vendredi noir » – jusqu’à Noël.

John et Wade précisent qu’ils utiliseront la définition moderne.

D’une part, il est exagéré de croire que regarder sept jours de bourse peut fournir des informations précises sur les performances du marché pendant une année entière. Deuxièmement, l’effet d’achat des consommateurs sur les résultats financiers des entreprises se fait généralement sentir avant Noël, pas après.

Avec cette clarification définitionnelle à l’écart, revenons à la question en cours.

De John et Wade :

La réponse courte à la question « Le Père Noël peut-il encore rallier le marché ? » est oui.

*** Plaidoyer pour un Rallye du Père Noël

En plongeant dans la justification de leur réponse, John et Wade commencent par examiner la réaction en chaîne qui conduit généralement à un rassemblement du Père Noël. Et cela signifie évaluer une variable importante que nous avons examinée plus tôt cette semaine ici dans le Digest…

Les acheteurs.

De John et Wade :

Les stocks de détail sont souvent le commutateur d’allumage qui déclenche la réaction en chaîne ; près de 70 % du produit intérieur brut (PIB) aux États-Unis est tiré par les consommateurs. Si les consommateurs ont confiance en leur avenir financier, ils ont tendance à dépenser plus. Le contraire est vrai s’ils sont préoccupés par leurs finances. À aucun moment cela n’est plus évident que pendant la saison des achats des Fêtes.

Les détaillants réalisent la majorité de leurs bénéfices annuels pendant la période des fêtes. Ainsi, si les acheteurs sont en masse, gonflant les résultats des entreprises, cela fait souvent grimper les cours des actions des détaillants.

Cela a tendance à avoir un effet domino, car les entreprises d’autres secteurs interprètent l’achat comme une « forte croissance économique ». Cela se traduit généralement par une augmentation des cours des actions dans ces secteurs adjacents sur la base de l’attente d’un PIB solide.

Et voilà, le Rallye du Père Noël.

***Étant donné la santé du détaillant comme domino initial dans cette séquence, John et Wade se concentrent sur les dernières données reflétant la santé du consommateur

Revenons à John et Wade :

Nous avons reçu de bonnes nouvelles à ce sujet mardi lorsque le Census Bureau a publié les derniers chiffres des ventes au détail. Les analystes craignaient que les chiffres des ventes ne baissent car l’inflation a augmenté et de nombreuses étagères de magasins restent vides au milieu de la perturbation continue de la chaîne d’approvisionnement, mais ces craintes étaient déplacées. Les ventes au détail ont augmenté de 1,7 % en octobre. C’était près d’un pour cent supérieur au taux de croissance révisé de 0,8% le mois précédent et bien supérieur à l’estimation consensuelle de 1,3%. Ces chiffres nous indiquent que les consommateurs sont toujours prêts à dépenser, ce qui devrait augmenter les stocks de détail.

John et Wade simplifient leur analyse en examinant les FNB SPDR S&P Retail (XRT).

Ils notent qu’après s’être consolidé pendant une grande partie de l’année, XRT vient de dépasser sa fourchette de négociation au début du mois.

Voici ce tableau de la Trader stratégique mettre à jour:

XRT a reculé cette semaine en grande partie en raison des résultats de Target (TGT). Le géant de la vente au détail a en fait dépassé les estimations, mais l’action a chuté de près de 5% mercredi parce que la direction a décidé d’absorber une partie des coûts plus élevés qu’elle constate en raison de l’inflation, plutôt que de les répercuter sur les clients.

Les investisseurs se sont inquiétés de l’impact de ces marges comprimées sur les bénéfices futurs, entraînant une vente massive.

Revenons à John et Wade :

TGT a peut-être signalé des marges plus faibles, mais le PDG de l’entreprise s’attend à « une très bonne saison des fêtes ». Cela devrait permettre non seulement à TGT mais aussi aux autres actions au sein de XRT de bien se redresser.

J’ajouterai que nous avons vu de solides bénéfices au détail de Home Depot, la société mère de TJ Maxx, Lowe’s et Walmart (bien que Walmart se soit fait avoir par les investisseurs pour la même raison de « marge » que Target).

***Quelques anecdotes amusantes sur le rallye original du Père Noël

Si nous revenons à la définition d’origine, c’est-à-dire les cinq dernières séances de bourse de décembre et les deux premières de janvier, nous trouvons des statistiques intéressantes.

De LPL Financial :

Il n’y a pas un seul combo de sept jours sur l’année entière qui soit plus susceptible d’être plus élevé que les 77,9% du temps plus élevés que nous avons vus précédemment lors du rallye du Père Noël.

Et ceci est tiré de l’édition 2016 de The Stock Trader’s Almanac :

Depuis 1969, le rallye du Père Noël a généré des rendements positifs au cours de 34 des 45 dernières saisons de vacances, les cinq derniers jours de bourse de l’année et les deux premiers jours de bourse après le Nouvel An. Le rendement cumulé moyen au cours de ces jours est de 1,4% et les rendements sont positifs dans chacun des sept jours du rallye, en moyenne.

Commerce à court terme, ça vous tente ?

Revenant à la définition moderne du rallye du Père Noël, voici John et Wade pour nous sortir :

Le S&P 500 rencontre actuellement une résistance proche de ses plus hauts historiques, mais nous ne serions pas du tout surpris de voir l’indice franchir ce niveau dans les semaines à venir. Nous procédons à des ajustements dans le Trader stratégique portefeuille pour retirer les bénéfices de la table au fur et à mesure qu’ils se matérialisent au cas où la volatilité reprendrait, mais nous sommes toujours optimistes. Voyons ce que le Père Noël peut faire pour nous cette année.

