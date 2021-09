Un rallye fin septembre ? | Place des investisseurs

En septembre, l’investisseur légendaire, Louis Navellier, a dit aux abonnés de s’attendre à une pression de vente.

Nous l’avons obtenu.

Au moment où j’écris lundi matin, les trois principaux indices sont en baisse de plus de 4% sur le mois. Le Nasdaq mène les pertes, avec environ 4,5%.

La pression de vente spécifique d’aujourd’hui vient de la Chine. La société immobilière chinoise Evergrande peine à honorer ses dettes. Avec plus de 300 millions de dollars dus aux créanciers, le risque de défaut inquiète les investisseurs d’un effet domino faisant tomber d’autres développeurs endettés, entraînant un choc systémique pour l’économie chinoise.

Mais la faiblesse de septembre n’était pas la seule prédiction de Louis.

Il a également déclaré que cette pression de vente aurait un impact sur les marchés tout au long de la première quinzaine de septembre. Mais alors que nous terminions le mois, la force reviendrait.

Alors, alors que nous commençons la dernière semaine complète de septembre, les prévisions de Louis ont-elles changé ?

Passons directement à son alerte flash Platinum Growth Club de la semaine dernière :

Et (jeudi dernier) nous avons eu un très bon rapport sur les ventes au détail. Ils s’attendaient à une baisse, mais nous avons obtenu une augmentation significative. Ainsi, les consommateurs continuent de dépenser. Nous aurons probablement une révision à la hausse du PIB à cause de cela.

Les choses devraient vraiment se calmer et nous devrions serpenter plus haut (à partir de cette semaine)…

*** Ce n’est pas seulement une Fed accommodante qui, selon Louis, est sur le point de remettre le marché en mode croissance

Louis est également à la recherche d’une solide saison de résultats pour le troisième trimestre, à compter de la mi-octobre.

Pour en savoir plus à ce sujet, tournons-nous vers FactSet. C’est la société d’analyse de données sur les bénéfices utilisée par les pros.

À partir de FactSet :

Les analystes et les entreprises ont été beaucoup plus optimistes que la normale dans leurs révisions d’estimations et leurs perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre à ce jour. En conséquence, les bénéfices attendus du S&P 500 pour le troisième trimestre sont plus élevés aujourd’hui qu’au début du trimestre.

On s’attend maintenant à ce que l’indice enregistre la troisième croissance des bénéfices (d’une année à l’autre) la plus élevée depuis le troisième trimestre de 2010 pour le troisième trimestre (2021). Les analystes prévoient également une croissance des bénéfices de plus de 20 % pour le quatrième trimestre 2021.

Ces taux de croissance supérieurs à la moyenne sont dus à une combinaison de bénéfices plus élevés pour 2021 et à une comparaison plus facile avec des bénéfices plus faibles en 2020 en raison de l’impact négatif de COVID-19 sur de nombreuses industries.

En termes de révisions d’estimations pour les entreprises du S&P 500, les analystes ont augmenté les estimations de bénéfices agrégées pour le troisième trimestre 2021…

Plus de sociétés du S&P 500 ont également publié des prévisions de BPA positives pour le troisième trimestre 2021 que la moyenne. À ce stade, 102 sociétés de l’indice ont publié des prévisions de BPA pour le troisième trimestre 2021. Sur ces 102 sociétés, 47 ont publié des prévisions de BPA négatives et 55 ont émis des prévisions de BPA positives. Le pourcentage d’entreprises émettant des prévisions de BPA positives est de 54 % (55 sur 102), ce qui est bien au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 39 %.