Un rallye marqué attire les investisseurs des fonds communs de placement

Les investisseurs individuels continuent d’investir dans les fonds communs de placement axés sur les actions pour le quatrième mois consécutif. En juin, les entrées nettes dans ces fonds étaient d’environ 6 000 crores de roupies, bien qu’inférieures à 10 082 crores de roupies le mois précédent, car de nombreux investisseurs ont réalisé des bénéfices alors que les marchés ont connu une forte reprise. Avant mars de cette année, le segment avait enregistré des sorties nettes pendant huit mois consécutifs.

Les nouveaux investisseurs investissent dans des fonds communs de placement par le biais du plan d’investissement systématique (SIP), car le nombre total de comptes SIP a atteint la barre des 4 crores. La contribution du SIP en juin était de 9 155 crores de roupies, les actifs SIP sous gestion (AUM) représentant près de 15 % du total des AUM de l’industrie.

À l’exception des plans d’épargne liés aux actions et des fonds de valeur/contra, toutes les catégories axées sur les actions ont enregistré des entrées nettes en juin, indiquant que la tendance est en faveur des actions indiennes par les investisseurs nationaux. Himanshu Srivastava, directeur associé, Manager Research, Morningstar India, affirme que de bons résultats trimestriels et des perspectives de croissance des bénéfices positives à long terme ont apaisé les inquiétudes quant à tout impact grave de la deuxième vague de la pandémie sur l’économie. « De plus, une poussée des marchés malgré les défis a également stimulé le sentiment des investisseurs. Ces facteurs les ont incités à réaffecter leurs actifs aux actions », dit-il.

Les fonds mid caps gagnent

La catégorie des fonds à moyenne capitalisation et les fonds sectoriels/thématiques attirent des investissements importants avec respectivement 1 729 crores de Rs et 1 207 crores de Rs en juin. Même les fonds flexi-cap qui investissent dans tous les segments de marché ont reçu un afflux net de Rs 1 087 crore au cours du mois. Alors que la catégorie des fonds à petite capitalisation a enregistré un afflux net de Rs 705 crore, la catégorie des fonds à grande capitalisation a enregistré un afflux net de Rs 547 crore en juin.

Les fonds de moyenne capitalisation investissent dans des actions de sociétés classées entre 101 et 250 selon la capitalisation boursière. Alors que les fonds à moyenne capitalisation offrent de meilleurs rendements que les fonds à grande capitalisation, ils sont très volatils et risqués que les fonds à grande capitalisation. Idéalement, les personnes ayant un appétit pour le risque élevé peuvent investir dans des fonds à moyenne capitalisation après avoir trouvé de bonnes opportunités d’investissement. Les experts suggèrent aux preneurs de risques faibles à modérés de s’en tenir aux fonds à grande capitalisation. Les investisseurs doivent sélectionner un fonds de moyenne ou de petite capitalisation dans les fonds communs de placement après avoir recherché le track record de la maison de fonds, la sélection de titres et la conviction du gestionnaire de fonds et la performance du fonds dans différents cycles.

Fonds d’allocation d’actifs dynamiques

Dans la catégorie hybride, les investisseurs de détail ont injecté 2 057 crores de roupies dans des fonds d’allocation d’actifs dynamiques en juin, les investisseurs ayant adopté une approche équilibrée des investissements en actions et en dette et des investissements privilégiés bien diversifiés, en particulier dans un marché incertain. De plus, les fonds d’arbitrage sont restés les préférés des investisseurs avec un afflux net de 9 059 crores de roupies au cours du mois, les rendements des fonds liquides étant en baisse en raison des rendements très faibles.

Dans les fonds d’allocation dynamique d’actifs, le régulateur de marché ne fixe aucune limite minimale ou maximale pour l’investissement en dette ou en actions. Le gestionnaire de fonds augmente l’exposition aux actions lorsque les paramètres d’investissement deviennent favorables et la réduit lorsque les paramètres deviennent défavorables.

Akhil Chaturvedi, directeur associé, responsable des ventes et de la distribution, Motilal Oswal Asset Management Company, explique que l’objectif principal des fonds de cette catégorie est d’utiliser des modèles d’évaluation, puis de rééquilibrer dynamiquement le portefeuille entre les actions et les titres à revenu fixe, garantissant de meilleurs rendements ajustés au risque pour investisseurs. « Dans l’environnement actuel, les fonds d’allocation d’actifs dynamiques sont certainement une bonne option pour les investisseurs », dit-il.

