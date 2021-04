Un rallye national renouvelé commence

08/04/2021 à 14:04 CEST

.

Le rallye de la Sierra Morena ouvrira le championnat d’Espagne vendredi et samedi prochains à Cordoue de cette modalité automobile, qui cette année devient une Compétition mixte avec épreuves d’asphalte et de gravier.

Une autre nouveauté de cette première rencontre du championnat national des rallyes est que les fans pourront assister aux scènes Membres chronométrés de la course, l’organisation a annoncé lors de sa présentation officielle à l’Alcázar de los Reyes Cristianos de Cordoue.

Le test de Cordoue revient sur les lieux après sa pause l’année dernière en raison du coronavirus, ce qui a entraîné son ajournement initial et sa suspension ultérieure.

Pendant deux jours de compétition, les routes de la province de Cordoue donneront le signal de départ pour un saison qui augure des émotions et que il se terminera à Madrid en décembre.

La trente-huitième édition du Sierra Rally, l’une des compétitions classiques de la scène automobile andalouse, a battu son record de participation, avec 152 inscrits, et l’absence dans la liste du vainqueur en 2019, Pepe López, ouvre la gamme des favoris pour le podium.Jans Solans, avec Citroën, apparaît dans un panel de candidats dans lequel se distinguent les deux représentants de Hyundai, Iván Ares et Surhayen Pernía, lors d’un test inaugural auquel assisteront également les pilotes locaux Francisco López et Rafael Martínez Saco.

L’action du Sierra Morena Rally commence le vendredi 9 au matin avec le « shakedown » -section pour le réglage des voitures- et l’étape de qualification, tandis que la course se déroulera sur deux jours, avec un parcours total de 616 kilomètres avec 10 étapes et 151 kilomètres chronométrés.

Pour cette édition, et en raison des restrictions dues à la pandémie, il n’y aura pas de jour de déplacement urbain comme en 2019, et les tronçons de Villaviciosa, Obejo, Posadas, Villaharta et Villanueva del Rey seront à nouveau répétés.

Horaires Rally Sierra Morena

Vendredi 9

14h00: Départ

14h45: SS1 (24,9 km)

15h40: SS2 (6,7 km)

16h55: Regroupement et assistance

18h40: SS3 (24,9 km)

19h35: SS4 (6,7 km)

20h50: Regroupement et assistance

21h45: Fin de l’étape

Samedi 10

9h00: Départ

10h10: SS5 (16,1 km)

10h50: SS6 (11,5 km)

11h55: SS7 (16,4 km)

13.17: Regroupement et assistance

15h10: SS8 (16,1 km)

15h50: SS9 (11,5 km)

16,55: SS10 (16,4 km)

18h30: Rallye final

Calendrier Championnat d’Espagne 2021

9 et 10 avril: Rally Sierra Morena (Córdoba) – asphalte

23 et 24 avril: Rally Tierras Altas de Lorca (Murcie) – gravier

14 et 15 mai: Rally Villa de Adeje (Tenerife) – asphalte

4 et 5 juin: Rallye Terra da Auga (Galice) – gravel

16 et 7 juillet: Rally de Ourense (Galice) – asphalte

20 et 21 août: Ferrol Rally (Galice) – asphalte

10 et 11 septembre: Rally Princesa de Asturias (Oviedo) – asphalte

24 et 25 septembre: Rally Villa de Llanes (Asturies) – asphalte

8 et 9 octobre: ​​Madrid Earth Rally – gravel

22 et 23 octobre: ​​Rally City of Pozoblanco (Córdoba) – gravel

5 et 6 novembre: Rallye de La Nucía (Alicante) – asphalte

19 et 20 novembre: Rally Islas Canarias (Las Palmas) – asphalte

4 décembre: Rally RACE Comunidad de Madrid – mixte

Date à déterminer: Rallye Reino de León – terre