Un rallye plein d’opportunités

01/01/2022 à 14:33 CET

Le Dakar a commencé à rouler avec une étape de prologue qui n’a rien révélé d’autre qui va être une édition très serrée et dans laquelle, comme toujours, la capacité à éviter les ennuis prévaudra en plus de la vitesse. La tactique est claire pour les plus vétérans, puisque « Monsieur Dakar », alias de Stéphane Peterhansel, courez juste le temps de ne pas décrocher et partez toujours avec la canne prête à profiter des opportunités qui se présentent tôt ou tard.

C’est un test d’opportunités et d’aventures, au-delà de la compétition sportive, dont les premières positions sont destinées aux grandes équipes qui dépensent des sommes importantes pour la conception, la fabrication et le réglage de leurs voitures et pilotes. Je vois plus que jamais l’esprit du Dakar se refléter cette année dans Laia Sanz, Carlos Checa, Danilo Petrucci et, comme toujours, chez les motards qui affrontent la course sans assistance et avec peu de moyens.

L’HÉRONE Laia Sanz, qui a couru avec succès sur une moto pendant onze éditions, a fait le saut vers les voitures. La Catalane a quitté sa zone de confort pour relever un défi ambitieux, compliqué et semé de pierres en cours de route. Je suis sûr qu’il peut le faire, car non seulement il a de bons compagnons de voyage mais son histoire, ces histoires, sont ce qui fait la grandeur du Dakar.

J’aime voir Carlos Checa face au défi. Nous étions ensemble en 2015 en Amérique du Sud et il est tombé amoureux de la discipline. Le plus difficile est de trouver le bon rythme et s’il y parvient il fera parler car son esprit de progression est sublime. Danilo Petrucci ! Quelqu’un qui a le courage de descendre d’une moto officielle en MotoGP et de se lancer dans cette aventure a beaucoup de mérite et tout mon respect. Enfin, louez l’effort de ces motards qui courent d’une main devant et de l’autre derrière, dont le rêve est de concourir et de finir. Ceux-là, qui quand ils terminent l’étape la nuit au lieu de se reposer doivent réparer la moto de leurs propres mains, méritent un monument. Vivez le Dakar !