Un rameur Peloton est mentionné dans le code caché de l’application Android

On dit depuis longtemps qu’un rameur Peloton serait le prochain appareil de la série de la marque de fitness premium – après le vélo et le tapis roulant – et le code caché dans l’application Android de Peloton semblerait confirmer qu’un tel équipement est bien sur le manière.

Comme repéré par 9to5Google, la dernière application Peloton pour Android inclut des références aux positions de départ pour les coups d’aviron, ainsi que des arrière-plans scéniques qui pourraient accompagner votre voyage virtuel sur une rivière virtuelle.

Il semble que deux rameurs soient en route, avec les noms de code Mazu et Caesar, et la fonctionnalité de l’application est en train d’être préparée pour suivre les statistiques des sessions d’aviron – celles-ci devraient inclure le nombre total de coups, la fréquence de course maximale et la fréquence de course moyenne.

Ce que nous savons jusqu’à présent

On parle d’un rameur Peloton depuis des années, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : un rameur est le prochain choix évident pour la gamme d’équipements Peloton, étant donné leur popularité déjà en termes de fitness à domicile et en salle de sport.

Un visiteur aux yeux d’aigle des laboratoires de recherche de Peloton a déjà repéré un rameur en cours de développement, et le mois dernier, une offre d’emploi chez Peloton mentionnait spécifiquement les rameurs aux côtés des vélos et des tapis roulants – même si aucun appareil de ce type n’a été annoncé.

Quant à savoir quand le rameur Peloton pourrait devenir officiel, si le travail de base est déjà fait dans l’application Android, cela ne peut pas être loin. Un dévoilement pourrait avoir lieu avant la fin de l’année – bien que, bien sûr, les plans de l’entreprise soient toujours sujets à changement.

Analyse : le boom du home fitness se poursuit

Vous n’avez pas besoin d’être un expert de l’industrie pour comprendre pourquoi les équipements de fitness à domicile restent extrêmement populaires en ce moment – pour des raisons évidentes, nous avons tous passé plus de temps à l’intérieur et moins de temps à l’extérieur (ou à la salle de sport). ).

Alors que les modèles Peloton Bike et Treadmill sont très chers, la plupart des critiques s’accordent à dire que le coût d’entrée élevé en vaut la peine : la combinaison de cours diffusés en direct et d’une excellente qualité de construction sur l’équipement lui-même semble convaincre la plupart des gens.

Bien sûr, d’autres marques sont disponibles – nous avons des offres à jour sur une gamme de vélos d’appartement et de tapis roulants que vous pouvez consulter – mais Peloton semble désireux de tirer le meilleur parti du boom du fitness à domicile avant que beaucoup d’entre nous ne se dirigent vers retourner dans les gymnases ou les parcs locaux pour s’assurer que nous faisons suffisamment d’exercice.

Il est peu probable que Peloton s’arrête également avec le rameur : il y a des rumeurs selon lesquelles il est occupé à travailler sur un appareil pour transformer votre téléviseur en un streamer de cours de fitness connecté, un ensemble d’équipements de musculation et un appareil portable pour surveiller votre fréquence cardiaque.