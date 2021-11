Un randonneur décède après avoir été sauvé d’une grave hypothermie à Gérone

29/11/2021 à 20:48 CET

Anna Biosca

Le randonneur disparu ce dimanche dans la montagne de Setcases (Gérone) est décédé ce lundi à l’hôpital Vall d’Hebron de Barcelone, quelques heures après avoir été sauvé vivant et présentant des symptômes d’hypothermie sévère, rapporte le canal 3/24.

L’homme, un habitant de Setcases, a été retrouvé enseveli par une avalanche par le dispositif de secours qui le recherchait depuis dimanche et auquel ils ont participé. Bombardiers, Mossos d’Esquadra et Agents Forestals. Il a été transféré par hélicoptère à l’hôpital Vall d’Hebron à Barcelone.

Dans la région, il y avait eu un avalanche et le dispositif de sauvetage avait été réduit au minimum ce midi face à des conditions météorologiques difficiles, avec une température de 10 degrés en dessous de zéro, mais un refroidissement éolien beaucoup plus faible.

🔴 Localitzat l’excursionista de Setcases, avec des symptômes d’hypothermie sévère. Le dispositif de recherche (format par #bomberscat, @mossos et @agentsruralscat) a trobat accroche le neu. Ara, pendants de la visite médicale que sera le @semgencat pour déterminer -ne l’estat. – Bombers (@bomberscat) 29 novembre 2021

Le randonneur, habitant de Camprodon, se dirigeait vers la station de ski Vallter 2000 et n’est pas rentré chez lui. L’avis a été reçu à 16 h 05 et le Grup d’Actuacions Especials (GRAE) a été immédiatement activé pour lancer la recherche du Coll de la Marrana.

Certains utilisateurs de Twitter Ils ont demandé des informations qui pourraient aider à tâches de recherche.

Des conditions très dures

Les équipages de bombardiers ont travaillé sur conditions très dures. Hier soir, la neige et le vent ont fait tomber le sensation thermique jusqu’à -31º. La station de ski Vallter 2000 leur a ouvert la cafétéria et mis à leur disposition les remontées mécaniques et les équipements.

L’idée était de réorganiser le service en attendant une baisse du vent prévu pour 15h00, mais à 13h00 le Groupe d’Actions Spéciales (GRAE) des sapeurs-pompiers, ainsi que d’autres membres de cette instance, ont décidé de remonter jusqu’à la zone de Xemeneies, où se déroulaient les perquisitions.

Le SEM a pris en charge ce patient et l’a transféré à @vallhebron dans cette situation critique avec l’hélicoptère medicalitzat. A cet effet, le SEM a activé 6 unités. https://t.co/ulObnIh0R2 – SEM. Generalitat (@semgencat) 29 novembre 2021

La triangulation du téléphone du randonneur l’a placé dans cette vallée, vers laquelle il se dirigeait lorsqu’il a été capturé par les caméras Vallter 2000 et où une avalanche a été enregistrée hier. L’unité de montagne des Mossos d’Esquadra a également participé à cette opération qui s’est déroulée de nuit dans des conditions extrêmes avec des rafales de vent qui ont fait baisser le refroidissement éolien à -31 degrés.

Des guides canins avec des chiens dressés et efficaces des parcs ont également participé à l’opération. Figueres, Gérone et Camprodon (Gérone) et les Mossos d’Esquadra. Par la suite, un hélicoptère basé à La Seu d’Urgell (Lleida) a été ajouté.

Les Bombers ont annoncé que Caméras Vallter 2000 Ils ont enregistré la personne disparue alors qu’elle se rendait au Coll de Mantet.

Dans des déclarations à TV3, recueillies par Europa Press, le sergent des bombardiers de la Generalitat, Francesc Martínez, a expliqué que le La zone où l’homme peut être était bien définie. Les forces de secours situées dimanche le signal de téléphone portable du disparu, la recherche se concentre donc sur une zone bien précise, qui le placerait au Région de la vallée de Xemeneies. Les bombardiers pensent qu’il s’est probablement précipité dans cette zone après avoir gravi le pic de la Dona et ont concentré les recherches sur différents points situés dans une zone de quatre hectares.

En alerte pour le temps

Des amis et des proches des disparus et des guides de montagne se sont également joints, mais le les conditions météorologiques étaient si défavorables que les bombardiers ont restreint la recherche et supprimé les non-spécialistes. Ils ont également demandé que personne d’autre ne s’approche de la zone pour éviter davantage de personnes disparues et d’accidents.

Al 📹 est en mesure d’apprécier les conditions météorologiques dans lesquelles il va se dérouler au moment de la #recerca de veí de #Camprodon extraviat a # Vallter2000 necessari a mig matí pic.twitter.com/HcXiDmwkje – Bombers (@bomberscat) 29 novembre 2021

Le chef du Grup d’Actuacions Espacial de la Seu d’Urgell, le sergent Eduard Sánchez, a expliqué qu’ils organisent nouvelles équipes de recherche partir à partir de 15h00 et qu’ils sont repenser toute l’opération en écartant certaines zones.

Comme indiqué, cinq membres du GRAE inspectent la zone où il y a eu des chutes de neige dimanche.

Le temps à #Setcases est si pénible que les commandes #Bomberscat ont rétracté les non-spécialistes de la #recerca de l’home égaré à #Xemeneies 5 effectius de #GRAE #muntanya inspectent une zone sur ahir va haver-hi un allau @ mossos #Muntanya s’incorporen a l’operatiu – Bombers (@bomberscat) 29 novembre 2021

D’autres mésaventures

Le sergent a prévenu qu’entre la fin novembre et le début du pont Purísima est la période pendant laquelle le « épisodes plus graves« sur la montagne, coïncidant avec un détérioration conditions météorologiques.

Dimanche, les bombardiers ont également secouru deux personnes qui étaient parties en excursion, l’une dans la montagne La Parera, à Avià (Berguedà, Barcelone) et une autre à Port del Comte (Solsonès, Lleida), où ils ont trouvé une fille en état de hypothermie.