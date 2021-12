Un rappel de la règle de déduction des points a été émis pour les fans ainsi que les pilotes – Masi – .

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’il avait rappelé que les commissaires sportifs pouvaient déduire des points des pilotes et des équipes en partie pour s’assurer que les fans étaient au courant des règles.

Avant le week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le championnat, Masi a utilisé les notes de ses directeurs de course pour rappeler que les sanctions en cas de mauvaise conduite peuvent inclure la déduction de points de championnat du monde.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que les commissaires sportifs devraient s’assurer que toutes les sanctions infligées ce week-end sont cohérentes avec celles infligées lors des courses précédentes. Cependant, Masi a souligné que les commissaires avaient la possibilité d’émettre des déductions de points car certaines pénalités devenaient inefficaces lors de la dernière course de la saison.

« Les stewards disposent d’une vaste gamme de sanctions qui peuvent être imposées en fonction d’un incident », a déclaré Masi à Sky.

« Une partie dont nous devons nous souvenir, avec la dernière manche du championnat, est que dans certains cas, des éléments comme les pénalités sur la grille ne signifieraient rien, et des choses comme ça. Nous devons donc examiner les choses sur cette base. »

La clarification a suscité un intérêt particulier en raison de la situation du championnat, puisque Max Verstappen et Lewis Hamilton sont arrivés à la course finale à égalité de points. Cependant, Masi a déclaré qu’il y avait d’autres considérations derrière cela.

« C’était un avertissement pour tout le monde car il y a d’autres batailles pour le championnat des constructeurs et ainsi de suite, pas seulement Mercedes et Red Bull, mais encore plus bas », a-t-il déclaré.

« C’était donc juste un rappel à tout le monde qu’il s’agit d’une autre des sanctions disponibles pour les commissaires sportifs et pour lui faire clairement comprendre que ce n’est pas seulement quelque chose que nous sommes assis en arrière [about]. Nous avons tout examiné et nous voulions juste rappeler à tout le monde à la fois dans le paddock, mais aussi à la maison, qu’il y a d’autres éléments que nous pouvons considérer.

En tant que directeur de course, Masi a la possibilité de renvoyer les incidents aux commissaires sportifs, mais ne décide pas des sanctions. Cependant, il a admis qu’il ne voulait pas voir le championnat décidé par une pénalité.

« Ce n’est pas à moi de décider dans la salle des commissaires », a déclaré Masi. « Il y a deux personnes directement impliquées du point de vue du championnat, Max et Lewis, respectivement, et c’est à eux de décider.

«Je pense que tout le monde a dit – moi y compris, les stewards inclus – que la dernière chose que l’un d’entre nous veut, c’est que cela soit décidé à court terme ou dans les semaines à venir par la Cour d’appel.

« Mais j’ai bon espoir qu’entre eux tous, Mercedes et Red Bull, Max et Lewis, respectivement, qu’ils veuillent régler le problème sur la bonne voie avec une course passionnante pour mettre fin à ce qui a été un championnat du monde 2021 passionnant. »

