Un rappel massif de salades frappe les salades de Dole, Kroger et d’autres marques

Si vous avez l’impression d’avoir vu pas mal de rappels de salades récemment, c’est parce que c’est vrai. Au cours des dernières semaines seulement, nous avons été témoins de plusieurs actions de rappel énormes : un rappel de Taylor Farms, un rappel de Fresh Express et un rappel de Dole en font partie. C’est pourquoi il est important de ne pas confondre le tout nouveau rappel de salade Dole avec l’ancien. Le rappel de début janvier couvre la laitue iceberg et divers autres types de salades vendues aux États-Unis et au Canada.

Comme le rappel Dole de la mi-décembre, la nouvelle action fait suite à la détection du même agent pathogène qui aurait pu contaminer la laitue iceberg vendue sous les marques Dole la dernière fois. Il s’agit de Listeria monocytogenes, une bactérie qui peut entraîner des infections très graves chez certaines personnes.

Le rappel de la salade Dole de janvier

Dole a annoncé le nouveau rappel le 7 janvier. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié le communiqué de presse le même jour.

L’entreprise a émis l’avis de rappel volontaire après avoir testé l’équipement de récolte pour la laitue iceberg crue. Dole a découvert des traces de bactérie Listeria, ce qui a incité le nouveau rappel de salade.

Le rappel du 7 janvier concerne toutes les marques Dole et les marques maison traitées dans les usines de la société à Springfield, OH et Soledad, CA.

Les produits de Springfield ont des codes de lot commençant par la lettre « W » et une date « À consommer de préférence si utilisé avant » entre le 22 décembre 2021 et le 9 janvier 2022. Ces produits étaient disponibles à la vente dans les États suivants : AL, CO, CT, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, MI, MN, MO, NC, NE, NY, OH, PA, SC, TN, VA et WI. De plus, Dole vendait des produits de salade de Springfield dans ces provinces canadiennes : Nouveau-Brunswick, Ontario et Québec.

Séparément, les produits de Soledad ont des codes de lot de produits qui commencent par la lettre « B ». De plus, la date « Meilleur si utilisé par » se situe entre le 23 décembre 2021 et le 8 janvier 2022. Ceux-ci étaient disponibles dans de nombreux États américains, notamment AL, AZ, CA, CO, FL, GA, HI, IA, ID , IL, IN, KS, LA, MI, MN, MO, MS, MD, ND, NE, NV, NY, OK, OR, PA, TX, UT, VA, WA et WI.

De même, Dole les a vendus dans ces provinces canadiennes : Alberta, Colombie-Britannique et Saskatchewan.

La liste complète des produits de salade Dole visés par le rappel est assez importante et est disponible sur ce lien.

Symptômes d’infection à Listeria

La consommation de produits contenant Listeria peut entraîner des infections pouvant être graves pour certaines catégories de personnes. Les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli risquent de développer une maladie potentiellement mortelle.

De plus, Listeria peut provoquer des fausses couches et des mortinaissances chez les femmes enceintes.

La plupart des gens présenteront des symptômes à court terme, notamment une forte fièvre, des maux de tête sévères, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Certains de ces symptômes peuvent être confondus avec d’autres maladies, y compris COVID-19, qui augmente à nouveau en ce moment.

Ce que tu devrais faire

Si vous avez l’un des produits de salade Dole visés par le rappel, vous devez arrêter de les consommer. Au lieu de cela, jetez tous les sachets de salade que vous pourriez avoir dans votre réfrigérateur. Dole dit qu’aucun autre fruit ou légume ne fait partie du rappel. Ceux-ci sont sûrs à consommer.

Si vous pensez avoir présenté des symptômes correspondant à une infection à Listeria, vous devez contacter votre médecin. Dole a déclaré dans l’annonce du rappel de salade qu’il n’avait reçu aucun rapport de maladie jusqu’à présent.

Enfin, assurez-vous d’inspecter l’annonce complète pour voir si votre offre de salade Dole fait partie du rappel. Vous trouverez également les coordonnées de l’entreprise et des photos des produits dans le communiqué.