Un rappel ou un vaccin supplémentaire contre le Covid-19 : lequel vous convient le mieux ? Trouver

La variante Omnicron du covid-19 se propage rapidement. En Inde, plusieurs États ont intensifié les mesures de vaccination, de surveillance et de confinement, le pays ayant détecté 21 cas d’Omicron. Lundi, Jyotiraditya Scindia, ministre indien de l’Aviation, a demandé à l’opérateur de l’aéroport de Delhi DIAL de mettre en œuvre de meilleures stratégies pour gérer la foule alors que les passagers se plaignaient de l’encombrement dans l’un de ses terminaux conformément aux nouvelles directives de voyage liées à Covid-19. Au milieu des cas Omicron croissants à travers le monde, il devient encore plus important d’obtenir un rappel ou un jab supplémentaire.

Suite à cela, le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) se réunira lundi pour examiner les problèmes de vaccination des enfants et administrer des doses supplémentaires de vaccin Covid-19 aux immunodéprimés. Une politique globale d’un groupe d’experts est également attendue pour les doses supplémentaires de vaccin contre le covid et la vaccination des enfants, a déclaré NK Arora, président du groupe de travail indien Covid-19.

« La politique portera sur qui sera vacciné, quand et comment ils seront vaccinés. Cela se fera en gardant à l’esprit la nouvelle variante qui arrive. Avec le temps, nous aurons plus d’informations sur cette variante. L’efficacité et la pertinence des vaccins actuels deviendront également plus claires avec le temps », a déclaré Arora dans Indianexpress.com.

Signification de dose supplémentaire de vaccin covid-19

Une dose supplémentaire de vaccin, également appelée troisième dose, est administrée aux personnes dont le système immunitaire est modérément ou gravement meurtri/affaibli afin d’améliorer leur réponse à une série de vaccins qui leur sont administrés. Le terme « troisième dose » était utilisé auparavant pour désigner des doses supplémentaires pour les deux vaccins à ARNm. Mais maintenant, elle est connue sous le nom de « dose supplémentaire » car ceux qui ont été vaccinés avec la « dose unique » de Johnson & Johnson peuvent également être éligibles à la dose en fonction de leur système immunitaire.

Ainsi, une dose de vaccin supplémentaire est administrée aux personnes dont le système immunitaire est affaibli/pauvre et qui peuvent ne pas développer suffisamment d’immunité à l’intérieur de leurs cellules après deux doses de vaccin. Le vaccin supplémentaire est administré pour améliorer leurs protections contre l’infection par le covid.

Comprendre le rappel

Une injection de rappel est administrée pour augmenter l’ampleur de la protection dans le corps en produisant plus d’anticorps. Il est donné pour renforcer son système immunitaire contre le virus en particulier. Le rappel pourrait être connu comme une dose supplémentaire fournie une fois que la protection fournie par les vaccins à deux ou une dose contre le covid commence à diminuer. Cela signifie que vous recevrez un rappel une fois que votre immunité commencera à baisser après les doses initiales du vaccin. Le but des vaccins de rappel est d’aider les gens à maintenir ou à maintenir leur immunité dans le corps plus longtemps, mieux c’est.

Un rappel ou un vaccin supplémentaire contre le Covid-19 ?

Un rappel est administré lorsqu’une personne a été vaccinée avec les deux doses et que la protection fournie par ces vaccins a commencé à diminuer avec le temps. D’autre part, une dose supplémentaire est administrée aux personnes dont le système immunitaire est modérément à gravement compromis. La dose supplémentaire est administrée pour améliorer la réponse des personnes immunodéprimées à leur série vaccinale initiale. Les experts pensent également qu’offrir à ces bénéficiaires une troisième dose pourrait les aider à atteindre une réponse immunitaire similaire à celle des populations saines et immunisées.

Donc, au final, il serait juste de dire que les troisièmes doses de covid-19 sont administrées aux personnes présentant des vulnérabilités immunitaires, ce qui pourrait également inclure les patients cancéreux (ceux qui subissent une chimiothérapie) ou ceux qui ont reçu une greffe d’organe. Cela peut cependant être fait au cas par cas et peut ne pas être vrai pour tout le monde.

