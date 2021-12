Un rappel que le projet de Xavi à Barcelone demandera du temps et de la patience

Comme de nombreux fans du Barça, je ne suis plus surpris et en colère par les mauvais résultats.

Lorsque Xavi est arrivé, c’était dans des circonstances très difficiles, avec une série de jeux à enjeux élevés et des options de joueurs limitées.

Contrairement à ses jours de jeu, cependant, les fans du Barca sont désormais des réalistes aux yeux clairs. La romance de la plus grande génération a disparu. Et cela peut, et devrait, fonctionner à son avantage alors qu’il trace la voie à suivre.

Le Betis est une bonne équipe, entraînée par Manuel Pellegrini, un manager averti de classe mondiale, qui joue en toute confiance (ne cherchez pas plus loin que les mulets Pellegrini et Hector Bellerin), et commence vraiment à prendre son envol lors de sa deuxième saison au club.

Photo par Eric Alonso/.

C’était un jeu délicat, et finalement la chance était de leur côté.

Cependant, regarder Xavi gérer l’équipe a été fascinant.

Plein de bonnes, de mauvaises et de décisions curieuses, mais en fin de compte, vous ne pouvez pas être en colère contre lui, car vous voyez un manager essayer activement de comprendre les choses.

Dans celui-ci, il a pris la décision controversée de ne pas lancer Ousmane Dembele et Frenkie de Jong, les laissant probablement au repos pour la confrontation avec le Bayern Munich en milieu de semaine.

C’est intéressant car cela révèle à quel point la Ligue des champions de cette année est importante pour Xavi, tandis que d’autres peuvent affirmer que la priorité aux matchs nationaux devrait être primordiale.

Appelez-le fou ou n’êtes pas d’accord avec ses décisions, mais contrairement à son prédécesseur, vous ne pouvez pas prétendre que Xavi manque d’ambition et de confiance en son équipe.

Photo par Eric Alonso/.

Si le Barça réussit vraiment contre les Bavarois, Xavi a le mérite de les avoir préparés au succès, même si cela s’est fait au détriment d’un match de championnat.

S’ils tombent facilement, il devra le posséder.

Après tout, Dembele montre qu’il est un one man show, entrant et enregistrant quatre tirs, plus que tout autre joueur, en moins de la moitié du jeu.

Ajoutez sa présence avec Frenkie dès le départ, et vous augmentez considérablement votre espérance de but et la probabilité de marquer trois points très importants contre un rival pour les quatre premiers.

Pour l’instant, cependant, il n’y a pas d’autre choix que de faire confiance au processus avec Xavi comme notre leader intrépide naviguant à travers ces temps turbulents.

Il travaille tactiquement et en team building, pour que les joueurs se fassent confiance et puissent rebondir après un échec.

La tactique est un travail en cours, ce qui était évident contre le Betis et Villarreal, mais il répare déjà la culture et incite ses joueurs à adhérer à ce qu’il construit.

La fenêtre de transfert de janvier sera fascinante, ainsi que les négociations du contrat Dembele.

Mais Xavi dit toutes les bonnes choses et fait de son mieux pour faire de la limonade.

Dembele montre en quelques minutes pourquoi il attend le meilleur contrat qu’il puisse obtenir, et il est clair que Xavi le veut et a besoin de lui, mais la situation financière précaire peut interdire de prendre des risques sur un joueur coûteux avec un mauvais bilan de blessures.

Photo par Alex Caparros/.

Mais qui d’autre le club pourrait-il amener de manière réaliste qui aurait un impact instantané ?

Philippe Coutinho a montré récemment qu’il avait retrouvé sa forme, mais Xavi aura finalement besoin d’ailiers capables d’étirer le terrain.

Il est peut-être temps de déplacer Memphis Depay vers la gauche et de trouver une alternative en tant qu’avant-centre.

Ce sont de grandes questions que le manager et le club devront aborder, et bientôt.

À l’aube de la nouvelle année, les objectifs de la saison seront clairs et il ne s’agira pas de remporter des trophées, mais de construire l’infrastructure pour redevenir un vainqueur éternel, dès que possible.

Le sport déclare déjà « Es lo que hay », après ce résultat décevant.

Je ne suis pas du tout d’accord. Ce n’est pas seulement ce que c’est avec cette équipe de Barcelone.

Il y a beaucoup de potentiel, et tout au long de ce voyage avec Xavi, si nous lui donnons le temps et la patience qu’il mérite, nous allons le voir.

Et un voyage intéressant, c’est sûr.